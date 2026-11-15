21 raka matcher med poäng – McDavids nya rekord

Connor McDavid fortsätter att producera för Edmonton Oilers. Foto: Peter Creveling-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

En av ligans mest sevärda spelare fortsätter sin otroliga säsongsinledning 2026/27.

Efter att ha spelat fram Evan Bouchard till matchens enda mål i den andra perioden av mötet med Toronto Maple Leafs förlängde Edmonton Oilers lagkapten Connor McDavid sin poängsvit till 21 matcher. Det är en ny personlig rekordnotering för superstjärnan.

Med poängen blev McDavid dessutom den första spelaren att nå 50 poäng den här säsongen. Poängsviten har pågått ända sedan säsongens första match.

29-åringen har inlett säsongen i ett rasande tempo. Han har visserligen bara gjort elva mål, men hans 39 assist och totalt 50 poäng placerar honom långt före övriga spelare i ligan. Faktum är att McDavid har slagit Wayne Gretzkys rekord för minst antal matcher för att nå 30 assist under en säsong.

– Det är ett ganska fint sällskap att tillhöra”, säger Oilers-forwarden Ryan Nugent-Hopkins om McDavid. Jag vet egentligen inte (om jag har några ord för att beskriva hur stort det är). Jag har sett det under så lång tid nu, och han hittar alltid en ny nivå att nå. Det är nästan som att han förstår spelet lite bättre för varje år som går. Det är svårt att ta in, men han driver laget framåt varje kväll. Det är hans arbete både på och utanför isen som kommer först – sedan kommer poängen som en följd av det.

McDavid kan nå 200 poäng

Även om det återstår mycket hockey att spela talar McDavids nuvarande poängtempo för att han kan bli den första spelaren att nå 200 poäng under en och samma säsong sedan Gretzky noterade rekordhöga 215 poäng säsongen 1985/86.

Senast McDavid nådde en poängsvit på 20 matcher i följd var faktiskt så sent som förra säsongen. Då noterade den tidigare draftettan 46 poäng under en period från december till början av januari.

Även om McDavids nuvarande svit på 21 matcher är imponerande är den långt ifrån den längsta i NHL:s historia. Faktum är att han delar 24:e plats på listan med legendarerna Dave Taylor, Adam Oates och Bobby Hull.

De har alla en bra bit upp till rekordhållaren Wayne Gretzky. Under säsongen 1983/84 noterade ”The Great One” poäng i 51 matcher i följd från säsongsstarten. Under den perioden stod han för smått osannolika 153 poäng.

På 815 grundseriematcher i NHL har McDavid producerat 420 mål och 850 assist, vilket ger totalt 1 270 poäng. I Stanley Cup-slutspelet har han dessutom noterats för ytterligare 156 poäng på 102 matcher.