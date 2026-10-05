Uppgifter: Visar intresse för Edvinsson

Simon Edvinsson lockar till sig intresse efter tvisten med Detroit.

Foto: Chris O'Meara/AP Photo/Alamy

Det har varit flera turer kring Simon Edvinsson och hans framtid i Detroit Red Wings.

Länge har det varit låst läge för svensken då Detroit inte haft någon general manager på plats för att förhandla ett nytt kontrakt. Sedan Shawn Horcoff klev in i rollen som interim GM har dock inga framsteg gjorts. Edvinsson åkte inledningsvis över till USA för att vara med på Detroits träningsläger , trots att han saknar kontrakt.

Då parterna dock inte kommit överens har Edvinsson i stället rest hem till Sverige och tränat med SHL-klubben Frölunda HC i väntan på en lösning med Detroit. I helgen kom dock uppgifter om att Simon Edvinsson fått nog efter kontraktsbråket och nu helst av allt vill bli trejdad bort från Detroit.

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Utah Mammoth visar intresse för Simon Edvinsson

Nu pekas också en potentiell klubbadress ut av insidern Frank Seravalli.

Seravalli skriver nämligen att Utah Mammoth är en klubb som visat ett starkt och tydligt intresse för att kunna trejda till sig Simon Edvinsson. Sedan återstår det att se om en bytesaffär faktiskt kan bli aktuell. Insidern rapporterar nämligen att Detroit fortsatt hoppas förlänga med Edvinsson, men att t.f. GM Shawn Horcoff ska ha ringt runt till övriga lag för att se vilket typ av erbjudande som han skulle kunna få ifall Detroit trejdar bort svensken.

Enligt Frank Seravalli ska dock en general manager i NHL uppgett att Detroit kräver ett högt pris för att släppa Edvinsson. Det skulle med andra ord bli väldigt dyrt – både sett till bytesvärde samt kostnaden av ett nytt kontrakt – för klubben som i sådana fall skulle trejda till sig Simon Edvinsson.

Seravalli menar också att Detroit skulle kunna tänka sig att ta emot flera talanger och draftval för att släppa Edvinsson, vilket skiljer sig från tidigare rapporter. I trejdsurret kring Dylan Larkin uppges Detroit nämligen främst vilja ha kvalitetsspelare som kan kliva in och göra skillnad i truppen direkt.

Utah Mammoth är då en klubb som skulle kunna vara intressant då de har flera spännande talanger och unga spelare som kan användas som trejdbyte, klubben har även ett extra förstarundeval i NHL-draften 2028 att använda i en eventuell bytesaffär. Klubbens general manager Bill Armstrong ska också ha varit tydlig med sin ambition att förbättra laget i hopp om att kunna lyfta i tabellen och bli en utmanare. Ett område där Utah skulle behöva uppgradera är backsidan, där Edvinsson nu alltså pekas ut som ett möjligt alternativ.

Har en stor roll i Detroit Red Wings

Simon Edvinsson blev restricted free agent den 1 juli sedan hans rookie-kontrakt med Red Wings löpte ut. På grund av kontraktstvisten har Edvinsson nu missat starten av NHL-säsongen. Enligt tidigare rapporter ska Detroit ha föredragit att skriva ett så kallat brokontrakt, ett avtal på några få år, med Edvinsson med en lönetaksträff på runt de 8,5 miljoner dollar som lagkamraten Moritz Seider har. Edvinssons läger ska, å sin sida, föredra ett längre kontrakt med en högre lönetaksträff.

Edvinsson draftades av Detroit som sjätte spelare totalt i NHL-draften 2021 och har sedan säsongen 2024/25 varit ordinarie i NHL-laget. Förra säsongen producerade svensken 25 poäng (9+16) på 72 matcher för Red Wings och var den spelare som snittade näst mest speltid i laget med sina 22 minuter och 21 sekunders istid per match.