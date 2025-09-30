Uppgifter: Trots intresset – NHL-veteranen lägger av

NHL-klubbar ska ha visat intresse för veteranen Max Pacioretty under sommaren.

Trots det uppges nu 36-åringen lägga skridskorna på hyllan – och i stället börjat jobba för University of Michigan.

Max Pacioretty.

Foto: Marc DesRosiers/Imagn Images/Bildbyrån

Reportern Nick Alberga rapporterar via X att den NHL-veteranen Max Pacioretty beslutat sig för att lägga skridskorna på hyllan.

Trots intresse från flera NHL-klubbar under sommaren har den 36-årige veteranen valt att avsluta sin karriär och i stället börjat jobba collegelaget University of Michigan, rapporterar Alberga.

University of Michigan har inte offentliggjort att Pacioretty nu jobbar åt collegelaget, där Pacioretty själv spelade en säsong (2007/08).

Tuff tid utan familjen

Efter vårens Stanley Cup-uttåg mot Florida Panthers öppnade Pacioretty, som då spelade för Toronto Maple Leafs, att han kunde välja att avsluta sin karriär.

– Det här året har varit väldigt tufft för mig. Det har varit jobbigt att vara borta från familjen. Jag ser framemot att få komma hem, vara med dem och prata med dem vad som väntar härnäst i livet. Huruvida jag kommer att spela eller inte är svårt att svara på just nu, sade Pacioretty till TSN då.

Spelat över 900 NHL-matcher

Max Pacioretty draftades som 22:a spelare totalt i NHL-draften 2007 av Montréal Canadiens och NHL-debuterade för klubben säsongen 2008/09. 2015 blev han lagkapten i ”Habs”, en roll han hade i tre säsonger innan han trejdades till Vegas Golden Knights hösten 2018. Pacioretty spelade fyra säsonger i Golden Knights, innan han skrev på som free agent för Carolina Hurricanes, där det på grund av omfattande skadebekymmer bara blev fem matcher.

Säsongen 2023/24 spelade han 47 matcher för Washington Capitals, innan han inför fjolårssäsongen spelade sig till ett kontrakt med Toronto Maple Leafs där han producerade 13 poäng på 37 grundseriematcher.

Totalt har Pacioretty spelat 939 grundseriematcher i NHL och producerat 681 poäng. 2012 prisades han med Bill Masterton Trophy, en utmärkelse som delas ut till den spelare som under säsongen visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang inom hockeyn.