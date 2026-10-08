NHL

Uppgifter: Svenskarna får chansen inatt

Publicerad 08 oktober 2026 17:50
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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Adam Engstrom togs ut i AHL:s Top Prospects Team förra säsongen. Nu ser han ut att göra säsongsdebut i NHL för Montréal Canadiens mot Nashville Predators inatt. Det väntas även målvakten Dennis Hildeby göra för Tampa Bay Lightning.

Adam Engström och Dennis Hildeby förväntas säsongsdebutera inatt. Foto: Bildbyrån
Adam Engström och Dennis Hildeby förväntas säsongsdebutera inatt. Foto: Bildbyrån

Adam Engström svarade för en imponerande säsong i Montreal Canadiensfarmarlag Laval Rocket förra säsongen. På 45 matcher gjorde den svenske backen tio mål och 24 assist samtidigt som han hade +14 i plus/minus-statistiken. Han blev dessutom uttagen till AHL All Star-match och gjorde flest matchvinnande mål av samtliga backar med sina fem. 

Dessutom blev det 15 matcher och en assist i NHL för Engström. 

Adam Engstrom och Dennis Hildeby mot säsongsdebut i NHL

Nu ser Engström ut att få nästa NHL-chans. PuckPedia rapporterar att svensken förväntas göra debut för Montreal i nattens match mot Nashville Predators i Bell Centre, i ett tredje backpar tillsammans med Arber Xhekaj. 

Längre söderut väntas ytterligare en svensk presentera sig för första gången den här säsongen. I Tampa förväntas Dennis Hildeby vakta kassen när Tampa Bay Lightning tar emot Minnesota Wild. Det kan således bli en svenskduell mellan stolparna i Benchmark International Arena. 

Hildeby gör därmed också debut i sin nya klubb, efter flytten från Toronto i somras där 26-åringen totalt gjorde 26 starter för Toronto Maple Leafs i NHL under tre säsonger. 

Source: Adam Engström @ Elite Prospects

Source: Dennis Hildeby @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

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