Jack Berglund är tillbaka i spel för Färjestad.

Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

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Inför torsdagskvällens toppmöte i Karlstad, mellan serieledande Färjestad och tabelltvåan Frölunda HC, får hemmalaget tillbaka två viktiga pjäser.

Både Marian Studenic, som missade den senaste matchen mot Luleå på grund av sjukdom, och Jack Berglund, som varit borta i två matcher efter en skada under landslagsuppehållet, är tillbaka i laguppställningen. Däremot dröjer comebacken fortfarande för Marcus Johansson.

I kassen blir det Melker Thelin som startar för Färjestad i stället för Emil Larmi. Hos gästerna görs endast en förändring jämfört med tisdagens CHL-match mot Växjö, då Lasse Johansson vaktar målet i stället för Tobias Normann.

Färjestad som gått som tåget i starten på 2026/27 jagar faktiskt också revansch. Frölundas straffseger i säsongens första möte är nämligen värmlänningarnas enda förlust på de 16 inledande matcherna.

– Be... sa Victor Ejdsell efter senaste SHL-omgången som tips till serieledarnas motståndare framöver.

Färjestads lag mot Frölunda

Målvakt:

Thelin (Larmi)

Backar:

Ollas Mattsson–Nygren

Carlsson–Roos

Wikman–Bergkvist

Lindbohm

Forwards:

Studenic–Zohorna–Lodin

Nygård–Berglund–Åslund

Ejdsell–Jansson–Öby Olsen

Eriksen–Johansson–Steen

Cederle