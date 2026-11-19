Stian Solberg går mot NHL-debut.

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Via Vålerenga, Färjestad och de norska landslagen har Stian Solberg etablerat sig i Nordamerika, men NHL-debuten har 20-åringen från Oslo fått vänta på.

Nu, efter 100 matcher för AHL-lagen San Diego Gulls, ges Solberg chansen av Anaheim Ducks.

Det är norska TV2 som kommer med uppgifterna under torsdagen, och på väg till planet som ska ta NHL-laget till matchen mot Colorado Avalanche, bekräftar också backen själv att han är en del av uppställningen. Matchen har nedsläpp 03.00 svensk tid, natten till fredag.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger han till TV2.

Stian Solberg gjorde 47 matcher med Färjestad BK i SHL säsongen 2024/25. Han lämnade då i mars för att åka över och spela i AHL, och blev sedan kvar för att försöka slå sig fram till just denna chans.

Hittills under 2026/27 har den 189 centimeter långe defensive pjäsen stått för tre mål och åtta assist i San Diego Gulls. I Anaheim får han spela med Leo Carlsson som själv är från Karlstad.