Kan både Sundström och Hermansson hamna i Skellefteå?

Foto: Bildbyrån (montage).

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Med den succé Milan Sundström stått för sitt första år i seniorhockeyn, och Hockeyallsvenskan, är det ingen överraskning att SHL-klubbarna flockas. Men frågan är om inte Skellefteå AK är en av klubbarna som ligger närmast till hands med sin historik av att lyfta unga spelare?

När Norran nu rapporterar om GM Erik Forssells onsdagsbesök i Örnsköldsvik handlar det inte bara om storlöftet, född 2009, utan också hans ett år äldre lagkamrat som nu också blivit en stjärna i MoDo Hockey-laget, Elton Hermansson.

Enligt tidningen var inte Forsells besök endast för att följa utlånade Viktor Klingsell, i motståndarlaget, utan också för att kika på Sundström och Hermansson. Just Skellefteå ska, enligt Norran, värderas högt av den talangfulle MoDo-duon, och man skriver om ett intresse från de regerande svenska mästarna. Det inför kommande SHL-säsong (2027/28).

Skellefteå har just nu båda bröderna Johnson på utgående kontrakt, samt Hudson Fasching, Jonathan Davidsson och Mikkel Aagaard.

I MoDos interna poängliga i Hockeyallsvenskan är Milan Sundström och Elton Hermansson just nu trea och fyra. Det med tolv (3+9), respektive elva poäng (6+5). Hermansson har ett påskrivet NHL-kontrakt i Los Angeles Kings och är just nu utlånad tillbaka till MoDo.