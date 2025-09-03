Uppgifter: NHL-säsongen förlängs

Fler matcher i NHL.

Det verkar bli sanning inför säsongen 2026/27.

NHL-säsongen kan förlängas.

Foto: Bildbyrån

Den långa försäsongen kan snart vara ett minne blott i NHL.

Enligt NHL-journalisten Pierre LeBrun kommer det från och med nästa år att läggas till två matcher på säsongen, som ska börja redan i slutet av september.

Det ska även innebära att Stanley Cup-pokalen senast ska delas ut i mitten av juni månad.

Tidigarelägger säsongen

Med andra ord kommer man att skruva på start- och slutdatum och klämma in fler matcher i en liga där det redan spelas 82 matcher per säsong.

Försäsongen lär därmed att förkortas med ett par veckor. I år startar NHL den 7 oktober. I år lyfte Florida Panthers Stanley Cup-pokalen den 17 juni. Det var tidigare än det kunde bli, eftersom det inte blev en match sju.