NHL har som bekant annordnat matcher i Europa som en del av konceptet Global Series.

Nu öppnar Steve Mayer, NHL:s President of Events and Content, för att liknande matcher i Europa kan spelas utomhus, enligt The Fourth Period.

Det kan eventuellt spelas NHL-matcher på Europas utomhusarenor. Foto: Brad Penner/Bildbyrån.

NHL har vid flera tillfällen anordnat matcher under bar himmel, främst som en del av inslaget Winter Classic men också som en del av konceptet Stadium Series.

Nu öppnar Steve Mayer, NHL:s President of Events and Content, för ett liknande koncept även i Europa. Det kan alltså bli aktuellt med NHL-matcher i Europa, under stjärntak.

”Mayer berättade också att han inte skulle bli förvånad om NHL spelar en Stadium Series-match i Europa under de kommande åren”, skriver David Pagnotta på The Fourth Period.

Matcher mellan NHL-lag anordnas redan i Europa, under året ska Nashville Predators och Pittsburgh Penguins mötas i två matcher i Stockholm. Målet med matcherna i Europa är att öka intresset för NHL även utanför Nordamerika.