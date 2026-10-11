Uppgifter: Kan göra sensationell comeback

Kan Jonathan Quick bli Sjestjorkins ersättare?

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Det var natten till lördag som New York Rangers och dess fans oro gick i taket. Stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin hade försökt sig på en desperationsräddning i mötet med Washington Capitals, men istället hamnat liggandes på rygg inne i den egna buren. Några timmar senare kom mardrömsbeskedet: Ryssen missar HELA säsongen.

Vad som gör smällen ännu värre för NHL-klubben är att även andremålvakten, Joonas Korpisalo, är skadad, coh väntas bli borta i fyra veckor till. Därmed står man kvar med endast 24-årige Dylan Garand som vid sitt inhopp igår gjorde sin femte NHL-match.

Att Rangers nu väntas söka efter andra alternativ kommer inte som en överraskning. Men namnet som nämns är inte det väntade.

Natten till söndag rapporterar ESPN:s Emily Kaplan att 40-årige Jonathan Quick kan dra på sig plocken igen.

Kan pausa chefsrollen utanför isen

Jonathan Quick gjorde sin 19:e och sista NHL-säsong i fjol, men har sedan dess blivit kvar i New York Rangers organisation som chef för klubbens målvaktsutveckling. Emily Kaplan menar också att om frågan kommer så tror källor att möjligheten finns att 40-åringen spelar.

För den trefaldige Stanley Cup-vinnaren skulle det i sådana fall bli en minst sagt oväntad återkomst.

Även Connor Hellebuyck har lite löst nämnts som ett alternativ efter Sjestjorkin-smällen. Det i form av en trejd efter att burväktaren stängts av utan lön i Winnipeg Jets. Det då han vägrat dyka upp på klubbens camp inför säsongen.

Det återstår att se vilken väg New York Rangers väljer att vandra.