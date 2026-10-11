NHL

Uppgifter: Kan göra sensationell comeback

Publicerad 11 oktober 2026 09:22
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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New York Rangers står infören målvaktskris efter beskedet att Igor Sjestjorkin missar hela säsongen. Nu pekas en oväntad ersättare ut i form pensionerade 40-åringen Jonathan Quick.

Kan Jonathan Quick bli Sjestjorkins ersättare?
Kan Jonathan Quick bli Sjestjorkins ersättare?
Foto: Bildbyrån (montage).

Det var natten till lördag som New York Rangers och dess fans oro gick i taket. Stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin hade försökt sig på en desperationsräddning i mötet med Washington Capitals, men istället hamnat liggandes på rygg inne i den egna buren. Några timmar senare kom mardrömsbeskedet: Ryssen missar HELA säsongen.

Vad som gör smällen ännu värre för NHL-klubben är att även andremålvakten, Joonas Korpisalo, är skadad, coh väntas bli borta i fyra veckor till. Därmed står man kvar med endast 24-årige Dylan Garand som vid sitt inhopp igår gjorde sin femte NHL-match. 

Att Rangers nu väntas söka efter andra alternativ kommer inte som en överraskning. Men namnet som nämns är inte det väntade. 

Natten till söndag rapporterar ESPN:s Emily Kaplan att 40-årige Jonathan Quick kan dra på sig plocken igen.

Kan pausa chefsrollen utanför isen

Jonathan Quick gjorde sin 19:e och sista NHL-säsong i fjol, men har sedan dess blivit kvar i New York Rangers organisation som chef för klubbens målvaktsutveckling. Emily Kaplan menar också att om frågan kommer så tror källor att möjligheten finns att 40-åringen spelar.

För den trefaldige Stanley Cup-vinnaren skulle det i sådana fall bli en minst sagt oväntad återkomst. 

Även Connor Hellebuyck har lite löst nämnts som ett alternativ efter Sjestjorkin-smällen. Det i form av en trejd efter att burväktaren stängts av utan lön i Winnipeg Jets. Det då han vägrat dyka upp på klubbens camp inför säsongen.

Det återstår att se vilken väg New York Rangers väljer att vandra. 

Den här artikeln handlar om:

Winnipeg JetsConnor HellebuyckNew York RangersIgor Sjestjorkin (Igor Shesterkin)