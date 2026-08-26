Uppgifter: Parterna nära lösning

John Hynes och Minnesota Wild närmar sig en lösning.

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John Hynes och Minnesota Wild närmar sig att hitta en lösning kring en kontraktsförlängning. Enligt The Athletic väntas det nya kontraktet offentliggöras i samband med att klubbens träningsläger inleds i mitten av september.

Hynes har varit tränare i Minnesota sedan november 2023, då han ersatte sparkade Dean Evason. Hynes lyckades inte föra Wild till en slutspelsplats under sin första säsong i klubben, men har de senaste två åren tagit Minnesota till slutspel där man den gångna säsongen åkte ut i den andra rundan mot Colorado Avalanche.

Mest framgångsrika grundserien i karriären

Wild kommer från en säsong där man slutade på en tredjeplats i både Central Division och Western Conference med 104 inspelade poäng. För Hynes var det hans mest framgångsrika grundserie som NHL-tränare med en poängprocent på 63,4 procent.

Den 51-årige amerikanen har tidigare varit huvudtränare för Nashville och New Jersey och har de senaste tre säsongerna ingått i USA:s ledarstab i VM, OS och Four Nations.

Säsongen 2026/27 återfinns fyra svenskar i Wilds laguppställning i form av målvakterna Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt, backen Jonas Brodin samt centern Joel Eriksson Ek.