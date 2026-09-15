Det blir Leksands stora nyckel: "Högst upp i ligan"

Hur går det för Leksand i vinter? Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Leksand är tillbaka i hockeyallsvenskan. Det till glädje från en del och för andra en sorg. Oavsett är det ett lag och förening som engagerar. Hockeysverige.se lär trion Per Svartvadet, Fredrik Söderström och Rasmus Näsman fundera kring tre frågor rörande Leksand

Är Leksand jackpot för Hockeyallsvenskan eller är det där överdrivet?

Per Svartvadet:

Hej

-- Jackpot intressemässigt. Det är lag som berör, river upp känslor och är anrika. Bra hall och varumärke. Ur den aspekten så absolut.



Rasmus Näsman:

-- Ja, det måste dom vara. Man fick Leksand och Visby i stället för Björklöven och Troja. Om det sedan är den jättetydliga jackpoten för ligan… Många gamla spelare som spelat med Leksand i Hockeyallsvenskan har berättat att det känts som en cirkus när dom åkt land och rike runt. Det har varit både utsålda arenor och ishallar, så publikt är det helt klar jackpot.



Fredrik Söderström:

-- Ja, det är jackpot. Det ger en bra uppmärksamhet, skapar ett stort intresse och ett lag som berör, så det är bra.

”Som vanligt” ekonomisk turbulens i Leksand, hur upplever du att det påverkat Jesper Ollas lagbygge?

Per Svartvadet:

-- Som sportchef vill man alltid ha obegränsat med resurser. Han är nu på positionen så han anpassar sig nog till det han får. Det hade varit en annan sak om det var en erfaren sportchef som haft en jättestor budget förut och behöver banta den jättemycket. Jag tror att han mår ganska bra med resurserna han fått.



Rasmus Näsman:

-- Som det sett ut på namnen som Leksand verkar det inte ha påverkat speciellt mycket. Med allsvenska mått mätt skulle jag tro att det är en dyr trupp. Jag vet inte om man satsar allt på ett kort att gå upp redan i år vet jag inte. Jag vet inte hur taktiken är, men det känns inte som att det kommer gå att lasta in så här många säsonger till framöver. Det har jag svårt att se.

Jesper Ollas

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Fredrik Söderström:

-- Jag tror att Leksand ändå har landat på fötterna trots väldigt mörka rubriker. Det lag Jesper har satt samman är spännande, men kommer vara satt under lupp och det finns höga förväntningar.

Är Marcus Gidlöf och Robin Christoffersson nycklarna om Leksand ska spela i SHL nästa säsong?

Per Svartvadet:

-- Ett rungande ja. Absolut. Det är kanske seriens bästa målvaktspar. Hur dom laddar för matcherna och tillexempel orkar ladda för Vimmerby borta är grejen som kan vara lite mentalt för Leksand. Annars är målvakterna definitivt nyckeln för att gå upp.



Rasmus Näsman:

-- Absolut en stor nyckel om Leksand ska lyckas. Det är den lagdel som känns stabilast, säker och den man haft bäst koll på inför säsongen. Mycket nytt både på back och forwardssidan. Jag håller det målvaktsparet högst upp i ligan. Framför Jhonas Enroth och Victor Brattström i AIK. Även före Adam Werner och Jakob Hellsten i MoDo.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Fredrik Söderström:

-- Leksand har en mycket bra målvaktssida och den kommer vara bärande.

Leksand inleder Hockeyallsvenskan på fredag med match hemma mot Södertälje.