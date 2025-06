Uppgifter: Stjärnan nära slutet i Pittsburgh

Det ser inte ut att bli någon 21:a säsong i Pittsburgh Penguins för Jevgenij Malkin.

Enlig Josh Yohe på The Athletic kommer 2025/26 blir ryske stjärnans sista i klubben.

Jevgenij Malkin 2017 och 2025. Foto: Bildbyrån (montage).

När Jevgenij Kuznetsov, förra sommaren, valde att bryta NHL-kontraktet med Carolina Hurricanes och flytta hem till Ryssland började rykten cirkulera även kring Jevgenij Malkins framtid i USA. ”Det stämmer inte” svarade den 38-årige NHL-veteranen på uppgifterna om att även han skulle bryta, och 2024/25 kom och gick med 50 nya poäng.



Nu uppges Malkin återigen vara på väg bort från Pittsburgh Penguins.



Uppgifterna kommer från Josh Yohe på The Athletic som menar att 2025/26-säsongen kommer att bli den sista i NHL-klubben för centern. Detta då inget nytt kontrakt kommer att läggas på bordet när fyra års-avtalet som skrevs 2022 går ut.



Huruvida detta även betyder att Jevgenij Malkin avslutar karriären är ännu inte känt, menar Josh Yohe.

Har säkrat tre Stanley Cup

Jevgenij Malkin valdes av Pittsburgh Penguins som andra spelare totalt (efter Aleksandr Ovetjkin) i NHL-draften 2004, och hade sedan redan hunnit spela två VM och ett OS för Ryssland innan han åkte över till Nordamerika. Därifrån blev det direkt 33 mål och 52 assist under första NHL-säsongen, samt ett pris som årets rookie.



Därifrån har Malkin radat upp 1213 grundseriematcher i ligan, samt tagit sig till slutspel under 15 av sina 19 säsonger. Poängtotalen är dessutom på skyhöga 1346 och antalet Stanley Cup-titlar kan skrivas till tre. Och detta är bara en del av det ryssen har lyckats med under sin tid i Nordamerika.

