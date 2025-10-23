Uppgifter: De jagar stjärnan

Kontraksförhandlingarna mellan Buffalo och Alex Tuch har pausats.

Nu uppger RG att Boston och Edmonton är intresserade av stjärnan.

Alex Tuch. Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Förra veckan berättade agenten Brian Bartlett i Dayily Faceoffs podcast DFO Rundown att kontraktsförhandlingarna mellan Alex Tuch och Buffalo Sabres lagts åt sidan. Parterna lyckades inte enas om ett nytt avtal innan säsongen drog igång, varpå parterna nu valt att pausa förhandlingarna.



Det finns ett ömsesidigt intresse om en kontraktsförlängning, men trots det får stjärnans framtid i Buffalo betraktas som oviss då avtalet löper ut efter säsongen.



Nu uppger RG att andra NHL-klubbar börjat visa sitt intresse för den 29-årige forwarden.

Boston och Edmonton intresserade av Alex Tuch

Enligt sajten ska både Boston Bruins och Edmonton Oilers, bland andra lag, ha hört sig för kring situationen med Tuch och visat sitt intresse.



Vidare rapporterar RG att Toronto Maple Leafs ska vara intresserade av 29-åringen om denna inte skriver något nytt kontrakt innan sommaren och når free agent-marknaden.



– Jag har också hört att lagen hört av sig kring honom. Medan jag inte kan se Maple Leafs hämta in honom via en trejd på grund av klubbarnas rivalitet så kommer de stå långt fram i kön för att sajna honom om han hamnar på marknaden, säger en källa till sajten.

Alex Tuch trejdades mot Jack Eichel

Alex Tuch trejdades till Buffalo som en del av det stora utbytet som Sabres fick av Vegas för att skicka storstjärnan Jack Eichel i motsatt riktning hösten 2021. Sedan ankomsten har Tuch varit klubbens tredje poängbästa spelare bakom Tage Thompson (294 poäng) och Rasmus Dahlin (258) med sina 247 poäng på 288 matcher för Sabres.



Den här säsongen har Tuch producerat fyra poäng (1+3) på de sju inledande matcherna. Forwarden är inne på det sista året på det sjuårskontrakt värt 4,75 miljoner dollar per säsong han sajnade med Vegas hösten 2018.

Source: Alex Tuch @ Elite Prospects