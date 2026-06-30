Uppgifter: Brady Tkachuks hemlighet – bestämde sig för fyra år sedan

Brady Tkachuk ska ha bestämt sig för att lämna Ottawa Senators redan 2022. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

När Brady Tkachuk trejdades från Ottawa Senators till Florida Panthers förra veckan beskrevs affären som slutet på en era. Men enligt nya uppgifter var beslutet i själva verket fattat långt innan dess.

Ottawa Sun-reportern Bruce Garrioch hävdar att Tkachuk redan för flera år sedan gjorde klart för sina lagkamrater att han inte såg någon framtid i klubben.

– Under de senaste fyra åren har han sagt till sina lagkamrater i omklädningsrummet att han inte hade någon avsikt att skriva på ett nytt kontrakt, säger Garrioch i podcasten Sens 1-on-1.

Uppgifterna ger en ny bild av den omskrivna trejden – och kan också förklara varför flera nordamerikanska medier rapporterat att Senators omklädningsrum inte gjorde några större försök att få lagkaptenen att stanna.

Lagkamraterna hade accepterat Tkachuks beslut

Enligt Garrioch hade spelarna sedan länge accepterat att Tkachuk ville vidare. Samtidigt ska klubbledningen ha hoppats att den amerikanske stjärnforwarden skulle ändra sig i takt med att Ottawa började ta steg mot att bli en slutspelsutmanare igen.

Men lockelsen att spela i Florida Panthers, där storebrodern Matthew Tkachuk redan etablerat sig och vunnit två Stanley Cup-titlar, uppges ha varit för stark.

Till slut ska situationen ha blivit ohållbar. Spekulationerna kring Tkachuks framtid växte under säsongen och efter ett möte mellan spelaren och general managern Steve Staios stod det klart att någon långsiktig framtid i Ottawa inte fanns.

"Ingen intention att skriva nytt kontrakt"

Enligt Garrioch fanns det dessutom bara ett realistiskt alternativ när Senators började undersöka trejdmarknaden.

– Det stod klart för Senators att Brady Tkachuk inte ville vara kvar. Han hade ingen intention att skriva på ett nytt kontrakt, säger reportern.

De nya uppgifterna antyder också att Ottawa hade ett begränsat förhandlingsläge. Om omgivningen redan visste att Tkachuks slutmål var Florida Panthers minskade klubbens möjligheter att skapa en budgivning mellan flera intressenter – något som i praktiken kan ha gjort trejden oundviklig långt innan den blev verklighet.

Ottawa Senators fick ett koppel draftval från Florida Panthers för Brady Tkachuk. Bland annat det nionde valet i helgens draft som användes i trejden som tog William Eklund till klubben från San Jose Sharks. Med det valde Sharks backen Keaton Verhoeff från University of North Dakota.