Adrian Kempe och Los Angeles Kings uppges ha enats om ett nytt avtal.

Enligt insidern Elliotte Friedman är det nya kontraktet värt över 800 miljoner kronor.

Foto: Gary A. Vasquez/Imagn Images/Bildbyrån

Adrian Kempes framtid i Los Angeles Kings har varit något av en följetong under hösten. Parterna har tidigare uppgetts stå långt ifrån varandra i förhandlingarna – men nu ska man vara i mål med ett nytt avtal.



Enligt Sportsnets insider Elliotte Friedman har Kings och Kempe enats om ett nytt åttaårskontrakt med en lönetaksträff på 10,625 miljoner dollar, vilket ger kontraktet ett totalt värde på 805 miljoner kronor.



Avtalet har ännu inte bekräftats officiellt av Los Angeles Kings.

Blir femte bäst betalde svensken

För Kempe innebär det nya kontraktet en kraftig löneökning från de 5,5 miljoner dollar som den svenske nyckelspelaren har haft i lönetaksträff under de senaste fyra säsongerna, denna säsong inkluderad

Den 29-årige forwarden draftades av Los Angeles Kings i förstarundan av NHL-draften 2014 som 29:e spelare totalt och har spenderat hela sin NHL-karriär i klubben. Kempe NHL-debuterade under säsongen 2016/17 och tog en ordinarie plats i Kings säsongen därpå. Totalt har Adrian Kempe samlat på sig 649 matcher med Kings, där han producerat 200 mål och totalt 420 poäng.



Den här säsongen har han noterats för 19 poäng (6+13) på 19 matcher för Kings.



Med sin lönetaksträff på 10,625 miljoner dollar blir Kempe den näst bäst betalde spelaren i Kings från och med nästa säsong, bara slagen av veteranbacken Drew Doughty (elva miljoner dollar). Bland svenskarna är det fyra landsmän som har en högre lönetaksträff än Kempe nästa säsong: Elias Pettersson (11,6 miljoner dollar), Erik Karlsson (11,5 miljoner dollar), William Nylander (11,5 miljoner dollar) och Rasmus Dahlin (elva miljoner dollar).

