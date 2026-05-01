Skriver ny historia i Minnesota: ”Allt jag tänkte”

Minnesota Wild är klara för nästa runda i Stanley Cup-slutspelet. Mycket tack vare Quinn Hughes – och en viss Jesper Wallstedt.

– Jag tror att alla våra killar hade den inställningen och det var allt jag tänkte, säger Hughes själv efter 5–2-segern som slår ut Dallas Stars.

Jesper Wallstedt och Quinn Hughes skriver ny historia i Minnesota Wild. Foto: Bildbyrån (montage).

För första gången sedan 2015 har Minnesota Wild vunnit en slutspelsserie.

Match sex, natten till fredag, gav chansen i den jämna serien mot Dallas Stars, och 60 minuter senare var ovanstående ett faktum. Slutsiffrorna skrevs till 5–2 och Quinn Hughes pekades ut som den stora hjälten med två mål och en assist från sin backplats.

– Hughesy’ var på topp. Han var en avgörande faktor på många olika sätt. Självklart, sättet han drev offensivt och kunde göra mål, men jag tyckte generellt att hans tävlingsinriktade natur ikväll var på hög nivå med kamper om pucken, försvar, sättet han åkte skridskor och tävlade genom hela matchen, säger Minnesota-coachen John Hynes till media.

Under dessa elva år av förluster i slutspelet har två, 2016 och 2023, kommit mot just Dallas. Nu har man säkrat revansch.

Ställs mot Colorado Avalanche i nästa runda

Det var också Hughes som inledde målskyttet i sjätte mötet, assisterad av Marcus Foligno. Men Dallas svarade i andra perioden efter att man fått in 1–1 i powerplay. Wyatt Johnston stod för det målet, och kort därefter kom även 2–1 genom Mavrik Bourqe. Det var då Hughes klev fram igen. Nu som framspelare till Vladimir Tarasenko och 2–2.

Med knappt tio minuter kvar att spela satte Hughes sitt andra mål för dagen. Det blev också avgörande. Matt Boldy stod sedan för dubbla mål i tom bur.

– Självklart hade vi en fantastisk möjlighet att stänga i match sex. Om det gick åt andra hållet skulle man fortfarande ha en chans i match sju, men jag tror bara att man vill göra det när de står med ryggen mot väggen. Jag tror att alla våra killar hade den inställningen och det var allt jag tänkte, säger Hughes själv.

Precis som tidigare i serien klev samtidigt Jesper Wallstedt fram för Wild. 23-åringen, som stått samtliga matcher i serien, räddade 21 av 23 puckar och kliver nu vidare i slutspelet med en räddningsprocent på 92.4.

Härnäst väntar Presidents Trophy-vinnaren Colorado Avalanche. De vann sin serie mot LA Kings med 4–0 i matcher.

