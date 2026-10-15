Unge NHL-stjärnan i blåsväder – kan bli av med körkortet

Ivan Demidov riskerar att bli av med körkortet.

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Ivan Demidov är en snabbskrinnare på isen. Nu har även farten utanför isen ställt till rättsliga bekymmer för Montréal Canadiens forwardsstjärna.

Enligt Journal de Montréal riskerar nu Demidov att bli av med körkortet efter att ha åkt fast för fortkörning vid två tillfällen på kort tid.

Under OS-uppehållet i februari stoppades Demidov på en motorväg utanför Montréal körandes 145 kilometer i timmen, vilket resulterade i tre prickar i körkortsregistret. I somras åkte Demidov fast igen, då han uppges ha kört 111 kilometer i timmen på en 70-väg.

Vill häva betalning av trafikbot

Den unge ryske forwarden har ett prövotidskörkort, vilket innebär att han bara får samla på sig fyra prickar innan körkortet riskerar att återkallas. Demidovs två fortkörningsböter omfattar sammanlagt sex prickar och enligt Journal de Montréal har forwarden de senaste dagarna fått ett brev från Quebecs fordonsförsäkringsmyndighet med beskedet att körkortet ska vara indraget fram till januari.

I fredags dök en advokat som företräder Demidov upp i domstolen i Montréal med syftet att få en domare att upphäva betalningen av trafikboten från i somras, då betalningen räknades som ett erkännande av skuld.

Demidov hävdar att han inte körde så fort som polisen påstod, samtidigt som Canadiens säkerhetsansvarige Mitch Janhevich var den som betalade boten som en "administrativ formalitet".

Poängbästa rookie i NHL förra säsongen

Just nu är Ivan Demidov satt ur spel, då en underkroppsskada har hållit honom borta från spel sedan början av oktober. På sina två inledande matcher har 20-åringen noterats för två poäng (1+1) och förra säsongen var Demidov NHL :s poängbästa rookie med sina 62 poäng (19+43) på 82 matcher, vilket ledde till en andraplats i Calder Trophy-omröstningen där Matthew Schaefer utsågs till ligans bästa rookie.

Demidov skrev i somras på ett nytt åttaårskontrakt värt 730 miljoner kronor, där avtalet har en lönetaksträff på 9,15 miljoner dollar per säsong.