Kaapo Kakko trejdades till Seattle Kraken under säsongen. Nu skriver finländaren ett nytt treårskontrakt med klubben.

Kaapo Kakko stannar i Seattle Kraken

Foto: Steven Bisig-Imagn Images

De var på väg mot en skiljedomstol då Kaapo Kakko var restricted free agent och ett nytt avtal har dröjt. Men nu har den tidigare drafttvåan och Seattle kommit överens om ett nytt kontrakt. Det handlar om ett treårsavtal värt totalt 14,25 miljoner dollar.

Den tidigare supertalangen avslutade säsongen starkt med Kraken och stod för 30 poäng på 49 matcher.

Nu är de också alltså överens om ett nytt kontrakt. Lönetaksträffen landar på 4,525 miljoner dollar per säsong. Det var i december som 24-åringen trejdades från New York Rangers till Seattle Kraken. Det i utbyte mot Will Borgen.

– Att förlänga med Kaapo var en topp-prioritet under sommaren. Vi visste snabbt att han skulle vara en stor del i vårt lag och resan uppåt. Han har storlek, skills och är en grym speluppläggare. Han har också en förmåga att ta sig till målet, han passade in direkt i gruppen och vi är glada att ha honom under kontrakt, säger general manager Jason Botterill i ett pressmeddelande.

Kaapo Kakko blev som junior den yngsta spelaren att vinna guld i U18-, junior- och senior-VM när han tog hem guldet i samtliga tre turneringar inom loppet av ett drygt år.

Source: Kaapo Kakko @ Elite Prospects