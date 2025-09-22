Träningslägren i NHL har börjat och Linus Ullmark har fått en dålig start på säsongen. Under den första träningsmatchen mot Toronto Maple Leafs släppte han in tre mål på åtta skott, och blev utbytt.

– Det är bättre att börja så här i första starten, säger 32-åringen till Ottawa Citizen.

Linus Ullmark. Foto: Sergei Belski/Bildbyrån.

NHL-säsongen stundar och de första träningsmatcherna har spelats.

Ottawas Linus Ullmark fick en allt annat än optimal start på försäsongen. Under träningsmatchen mot Toronto Maple Leafs släppte stjärnmålvakten in tre mål på bara åtta skott, efter en period spelad blev 32-åringen utbytt.

Redan innan matchen sågade Ullmark sig själv.

– Jag tycker jag har varit ganska förskräcklig, sade han till Ottawa Citizen om sina första dagar på träningslägret.

Målvakten gav dock inget stressat intryck.

– Det är bättre att börja så här i första starten än att spara det till grundserien börjar.