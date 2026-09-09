Tyson Jost stannar i Nashville – men bara på tryout.

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I NHL-draften 2016 valdes Tyson Jost som tia i NHL-draften sedan han öst in mål och poäng under sitt draftår. På NHL-nivå har forwarden dock haft svårare att leverera.

Tyson Jost inledde sin NHL-karriär i Colorado Avalanche men har därefter studsat runt mellan flera olika klubbar. Han trejdades bort av Colorado under säsongen 2021/22, där "Avs" sedan vann Stanley Cup, och därefter har Jost spelat för Minnesota Wild, Buffalo Sabres, Carolina Hurricanes och Nashville Predators.

Både säsongen 2023/24 samt 2024/25 var Jost nere och fick spela i AHL. Han skrev på ett nytt NHL-kontrakt med Carolina Hurricanes förra året men sattes sedan upp på waivers i syfte att återigen skickas ner till farmarligan. Då plockades 28-åringen dock upp av Nashville Predators och där fick han en ordinarie plats i NHL igen.

Tyson Jost tillbringade hela säsongen i Nashville där han noterades för 16 poäng på 69 matcher. I somras löpte kanadensarens kontrakt med "Preds" dock ut och han har varit free agent inför den kommande säsongen.

Nu står det dock klart att Jost återvänder och får en ny chans av Nashville. Han skriver nämligen på ett tryout-avtal med NHL-klubben och ska delta under Nashvilles träningsläger i hopp om att kunna spela till sig ett kontrakt för hela säsongen 2026/27.

Tyson Jost valdes som tia i NHL-draften 2016

Tyson Jost var en stortalang som ung. Han dominerade fullständigt i den kanadensiska juniorligan BCHL där han gjorde 104 poäng på bara 48 matcher säsongen 2015/16 och vann sedan poängligan i U18-VM 2016 med hela 15 poäng på sju matcher för Kanada. Det ledde till att han draftades som tionde spelare av Colorado Avalanche senare samma år.

2017 tog Jost sedan JVM -silver med Kanada och han spelade sedan till sig en ordinarie NHL-plats i Colorado säsongen 2017/18 vilket gjorde att han missade JVM 2018, där Kanada vann guld. I stället spelade Jost Hockey-VM med Kanada både 2018 och 2019 där han var med och tog ett silver.

Som bäst har Tyson Jost gjort 26 poäng på 70 matcher i NHL, vilket var säsongen 2018/19, annars har han dock varit en breddspelare längre ner i hierarkin. Under karriären har Jost noterats för 165 poäng på 564 matcher i NHL.