VM-forwarden skadad – blir borta flera månader

Tyson Foerster skadade axeln när han sköt ett skott. Nu står det klart att Philadelphia Flyers-forwarden blir borta i två till tre månader.

Tyson Foerster skadade axeln mot Pittsburgh Penguins.

Foto: AP Photo/Matt Rourke.

Philadelphia har drabbats av ett tungt avbräck. Tyson Foerster, som har tagit stora steg de senaste säsongerna, blir borta en längre tid. Forwarden har gjort tio mål på sina 21 första matcher den här säsongen och trendar mot 40 mål.

Men nu kommer han att bli borta i två till tre månader.

Skadan uppstod i ett skottögonblick i en match nyligen. Det var i powerplay som 23-åringen skulle skjuta ett direktskott och något gick sönder i axeln. Efter att ha blivit undersökt närmare kom alltså ett tungt besked för både honom och Flyers.

Tyson Foerster spelade VM för Kanada och deras stjärntäta lag i Stockholm tidigare i år. Tidigare har han även gjort ett junior-VM för Kanada, där det också blev ett guld. I den turneringen stod han för sex poäng på sju matcher.

