Ny skadesmäll för stjärnan – missar resten av säsongen

Tyler Seguins skadehelvete fortsätter.

Han missar resten av säsongen på grund av en korsbandsskada.

Tyler Seguin kommer sannolikt inte att spela mer under 2025/26. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Det har varit några tuffa år till följd av skador för Tyler Seguin. 33-åringen har varit väldigt otursförföljd och knappt gjort en hel säsong i NHL under 2020-talet. En krånglade höft gjorde att han missade nästan hela säsongen 2020/21 samt var borta under en majoritet av fjolårssäsongen.

Nu ser även årets säsong ut att ta slut i förtid för Seguin. Under nattens match mellan Dallas Stars och New York Rangers utgick Seguin med en skada. Detta sedan Rangers-backen Vladislav Gavrikov landat på Seguins knä i samband med en tackling. Seguin föll bakåt och tog sig direkt för knät innan han hjälptes av isen.

Nu bekräftar Dallas Stars att Tyler Seguin har åkt på en korsbandsskada och han väntas därmed inte spela mer under säsongen 2025/26.

– Tyvärr har Tyler dragit korsbandet vilket gör att han blir borta i flera månader. Det är inga roliga nyheter. Jag har inte pratat med Tyler om det än men ville vara öppen med att han kommer att bli borta väldigt länge, han missar troligtvis resten av säsongen, säger Stars-coachen Glen Gulutzan på en presskonferens.

🚨 BREAKING: Tyler Seguin is out long-term with an ACL injury suffered on this play with #NYR’s Gavrikov last night. #TexasHockey pic.twitter.com/p8FVdMWHos — NHL News (@PuckReportNHL) December 3, 2025

Skadehelvetet fortsätter för Tyler Seguin

Tyler Seguin hade inlett årets säsong med 17 poäng på 27 matcher för Dallas Stars. Veteranen har varit en viktig spelare för Dallas ända sedan han kom till klubben från Boston Bruins 2013 men de senaste åren har han hämmats av skadorna. Mellan 2013 och 2019 låg han konstant kring en poäng per match och gjorde mellan 30 och 40 mål nästan varje säsong. Men sedan skadehelvetet började har Seguin som bäst kunnat göra 25 mål och 52 poäng under en säsong för Dallas. Han har nämligen bara spelat 70+ matcher under två av de senaste sju säsongerna.

Under sin NHL-karriär har Seguin, som draftades som tvåa av Boston Bruins i NHL-draften 2010, spelat 1 016 matcher och producerat 826 poäng. Han vann Stanley Cup med Boston Bruins redan som rookie 2011 och på meritlistan har han även ett VM-guld med Kanada 2015.

