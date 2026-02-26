Petad av trejdskäl – här kan backbjässen hamna

Tyler Myers blev petad av Vancouver Canucks i väntan på en trejd.

Nu kopplas han ihop med en möjlig flytt till Detroit Red Wings.

Kommer Tyler Myers att få vinka adjö av Vancouver? Foto: Simon Fearn-Imagn Images

Utrensningen i Vancouver Canucks fortsätter efter lagets tunga säsong som gör att de ligger sist i NHL. Lagkaptenen Quinn Hughes och målkungen Kiefer Sherwood har redan lämnat och även Evander Kane uppges vara på väg bort från klubben. Samtidigt nämns också spelare som Elias Pettersson, Jake DeBrusk och Conor Garland i trejdrykten.

Nu ser däremot en annan back vara närmast att lämna Canucks.

Tyler Myers kopplas ihop med Detroit Red Wings

När NHL återupptogs under natten mellan onsdag och torsdag fanns Tyler Myers inte med i Vancouvers laguppställning inför matchen mot Winnipeg Jets. 36-åringen hade nämligen petats av trejdskäl för att inte riskera en skada. Han deltog ändå på uppvärmningen men spelade sedan ingenting under matchen. Enligt tränaren Adam Foote fick han beskedet att vila Myers för att backen är nära en trejd.

– Jag fick redan på det dagen innan att det skulle kunna hända och på morgonvärmningen fick jag veta att vi inte skulle spela honom. Det är den tiden på året när sådant kan ske och vi är medvetna om situationen, säger Foote.

Under torsdagen uppger sedan TSN:s insider Darren Dreger att Tyler Myers är nära en flytt till Detroit Red Wings. Däremot ska även flera andra lag, bland annat Dallas Stars, ha visat ett intresse för den storväxte backen, som mäter hela 203 centimeter. DailyFaceoff.com uppger samtidigt att Detroit redan har lagt ett färdigt erbjudande till Canucks om Myers. Beslutet från Myers dröjer däremot i väntan på att se hur intresset ser ut hos andra lag.

Tyler Myers har nämligen en no movement-klausul i sitt kontrakt. Det innebär att han själv måste häva klausulen för att en trejd ska bli möjlig. Myers kan med andra ord styra sitt eget öde och välja vilken klubb som han vill gå till, så länge en trejd kan bli klar. Även om Detroit alltså redan har en färdig trejd på bordet lär det alltså dröja innan 36-åringen själv kommer med ett beslut.

Kan lämna Vancouver Canucks: ”Suger att tappa honom”

Veteranen har spelat i Vancouver sedan 2019, då han kom från Winnipeg Jets och skrev på ett kritiserat kontrakt som free agent, och lagkamraterna menar nu att Myers kommer att bli saknad.

– Han är en viktig figur i omklädningsrummet. Det är en stor ledare och det suger att tappa honom. Det är en fantastisk kille, speciellt för de yngre spelarna och alla andra runt rinken. Jag tycker personligen att han förtjänar en chans att få vinna Stanley Cup, och jag hoppas verkligen att han väljer rätt lag, säger Brock Boeser enligt Sportsnet.

Conor Garland:

– Det är en grym kille och en nära vän. Jag står väldigt nära både han samt hans familj och barn, så det är väldigt tufft just nu. Om allt går igenom och han blir trejdad så är det en stor förlust för oss. Han är en stor del av det här omklädningsrummet och en ledare i gruppen, säger Garland enligt The Athletic.

Tyler Myers draftades av Buffalo Sabres som tolfte spelare i NHL-draften 2008. Han vann sedan JVM-guld 2009 och stod för en fantastisk rookiesäsong 2009/10 som ledde till att han vann Calder Trophy som NHL:s bästa rookie. Myers har däremot aldrig lyckats överträffa de 48 poäng som han gjorde som rookie utan därefter i stället blivit mer av en defensiv pjäs. Totalt under sin karriär har Myers spelat 1 123 NHL-matcher för Buffalo, Winnipeg och Vancouver där han har noterats för 403 poäng. 2023 vann Tyler Myers VM-guld med Kanada.

Source: Tyler Myers @ Elite Prospects