Evander Kane ser ut att vara på väg bort från Vancouver Canucks.

Nu pekas två klubbar ut som troliga destinationer för 34-åringen.

Evander Kane ser ut att lämna Vancouver Canucks innan trade deadline. Foto: Derik Hamilton/AP Photo/Alamy

Inför året säsong flyttade Evander Kane hem. Han trejdades nämligen från Edmonton Oilers till Vancouver Canucks och återvände därför till sin hemstad, då Kane är född och uppvuxen i Vancouver.

Canucks har dock en mardrömslik säsong och är NHL:s sämsta lag med bara 39 poäng efter 51 matcher den här säsongen. Det har lett till att klubben har börjat sälja av flera tongivande spelare. Först ut var lagkaptenen Quinn Hughes som trejdades till Minnesota Wild. Senast har även lagets målkung Kiefer Sherwood blivit bortbytt till San Jose Sharks.

Colorado och Dallas jagar Evander Kane

Nu uppges Evander Kane vara nästa spelare som får lämna Vancouver Canucks.

Även om Kane har sina bästa dagar bakom sig kan han ändå vara en effektiv spelare som en hårdför tuffing längre ner i laget. I Vancouver den här säsongen har han stått för nio mål och 23 poäng på 50 matcher. Det gör att det inte saknas intresse för en spelare av hans spelartyp som både kan göra mål men även använda sin kropp och spela fysiskt samt komma under skinnet på motståndarna.

Enligt insidern Kevin Weekes, som jobbar för ESPN och NHL Network, ska två klubbar nu slåss om att trejda till sig Kane. Det handlar om topplagen Colorado Avalanche och Dallas Stars som pekas ut som de mest troliga destinationerna för 34-åringen. Colorado och Dallas har varit två av NHL:s bästa lag den här säsongen och de vill nu stärka sina trupper inför våren och det kommande slutspelet. Evander Kane skulle då kunna vara en förstärkning för något av lagen.

Per multiple sources, I’m told the @DallasStars and @Avalanche are among the likely destinations for @Canucks F Kane via potential trade. #HockeyX pic.twitter.com/HicMv0SB35 — Kevin Weekes (@KevinWeekes) January 23, 2026

Evander Kanes NHL-karriär har varit kantad av skandaler

Kanes NHL-karriär har varit omgiven av mörka rubriker och skandaler. Han har bland annat ansökt om personlig konkurs, genomgått en infekterad skilsmässa och tvingats bort från NHL-klubbar där han inte passat in ett flertal gånger. Likväl har han visat sig vara en effektiv fysisk forward i sina bästa stunder och gjort skillnad för sina lag. Hans bästa säsong var 2018/19 där Kane sköt 30 mål och gjorde 56 poäng för San Jose Sharks. Säsongen 2021/22 vann han även skytteligan i Stanley Cup-slutspelet efter att ha gjort 13 mål på 15 matcher för Edmonton Oilers.

Under förra säsongen missade Evander Kane hela grundserien på grund av skada. Han gjorde sedan comeback i slutspelet men efteråt kom det uppgifter om att NHL utredde Oilers för fusk mot lönetaket då det funnits misstankar om att klubben hållit Kane borta från spel så att man kunde använda hans lönetaksutrymme till att fylla på med förstärkningar vid trade deadline. Till årets säsong fick Edmonton inte heller längre plats med Kane lönetaktsträff på 5,125 miljoner dollar vilket ledde till att han trejdades till Vancouver Canucks.

Evander Kane har gjort 640 poäng på 980 matcher under sin NHL-karriär. Över 17 säsonger har han spelat för Atlanta Trashers, Winnipeg Jets, Buffalo Sabres, San Jose Sharks, Edmonton Oilers och Vancouver Canuks. Det återstår att se om det nu blir Colorado Avalanche eller Dallas Stars som blir Kanes nästa klubbadress.

Source: Evander Kane @ Elite Prospects