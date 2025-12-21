TV: Se Rasmus Dahlins drömmål

NHL-nattens läckraste mål stod Rasmus Dahlin för. Svensken stod för ett solomål när hans Buffalo 3-2-besegrade New York Islanders efter straffar.

Plötsligt har det lossnat för Buffalo Sabres. Den krisdrabbade klubben, som häromdagen sparkade general manager Kevyn Adams och ersatte honom med Jarmo Kekäläinen, har nu fem raka segrar. Detta efter att man i natt 3-2-besegrat New York Islanders på hemmaplan.

Matchens delikatess stod Rasmus Dahlin för. Lagets svenske superstjärna tog saken i egna händer och öppnade målskyttet i powerplay, sedan han åkt med pucken från egen zon och tagit sig förbi Islandersförsvaret innan han satte pucken i nät. Det var lagkaptenens fjärde mål och 27:e poäng på 31 matcher den här säsongen.

Heineman räddade poäng

Rasmus Dahlin blev dock inte ensam svensk målskytt i matchen. Islanders succévärvning Emil Heineman räddade nämligen poäng för New York-laget när han kvitterade till 2-2 med bara 29 sekunder kvar att spela. Det var hans tolfte mål för säsongen. Den tidigare Leksandsspelaren hade sedan också chansen att bli matchvinnare i straffläggningen, men han missade då sin straff. Det gjorde även Buffalosvensken Noah Östlund.

Istället blev Josh Norris hjälte för Sabres del, i den femte straffomgången.

Buffalo – New York Islanders 3-2 efter straffar

Buffalo: Rasmus Dahlin, Tage Thompson, Josh Norris (avgörande straff)

Islanders: Mat Barzal, Emil Heineman