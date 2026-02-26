TV: Här lurar Landeskog alla

Gabriel Landeskog var på isen när Tre Kronor slogs ut ur OS.

Men när Tre Kronor-kaptenen var tillbaka i Colorado Avalanche stod han för en assist – där han lurade alla.

Se målet i spelaren!

Gabriel Landeskog levererade direkt.

Foto: Bildbyrån

Efter flera års skadefrånvaro har Gabriel Landeskog spelat hockey igen på heltid sedan sent i våras. Forwarden var dessutom lagkapten för Tre Kronor när man för en vecka sedan åkte ur OS mot USA efter förlängning. Därför var det passande att i den första matchen tillbaka i NHL, assisterade Gabriel Landeskog fram till Brock Nelson med en assist som lurade alla.

Med ett par smidiga rörelser tog han sig ur markering och kunde fritt hitta in till Brock Nelson i mitten. Nelson, som var med och slog ut Landeskog förra onsdagen för övrigt. Ett mål som innebar 3–1 i matchen.

Det var just dessa två veteraner som loggade mest istid i matchen för Colorado Avalanche. Brock Nelson 22.56 minuter och Gabriel Landeskog 19.13. Även Victor Olofsson stod med i protokollet, då han stod för 2–0 målet i 4–2 segern mot Utah Mammoth.

