Uppkallad från AHL efter sin succé i farmarlaget. Då kliver Isak Rosén in och skjuter sitt första NHL-mål för Buffalo Sabres. Detta när Washington Capitals besegras med 4–3 efter straffar på hemmais.

Isak Rosén firar sitt första NHL-mål för Buffalo Sabres. Foto: AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Isak Rosén har inlett säsongen på bästa sätt i AHL och till och med varit uppe i delad poängligaledning. Det ledde till att han på fredagen fick samtalet alla farmarlagsspelare längtar efter: du är uppkallad!

Efter att ha anslutit till Buffalo Sabres från Rochester Americans gjorde 22-åringen det bästa av sin säsongsdebut i NHL mot Washington Capitals. Sent i första perioden gav den tidigare Leksandsforwarden Sabres en 3–2-ledning när han sköt karriärens första NHL-mål förbi Charlie Lindgren i gästernas kasse.

Rosén fick pucken av Jack Quinn i ett öppet läge i slottet och avfyrade ett distinkt avslut som Lindgren aldrig riktigt hann reagera på.

Det efterlängtade målet kom i Isak Roséns 16:e NHL-match. Han debuterade för Buffalo Sabres med sju matcher säsongen 2023/24 och spelade ytterligare åtta i fjol, med en assist som resultat.

Isak Rosén fick fira första NHL-målet med vinst

I säsongsdebuten fick svensken närmare 15 minuters speltid och noterades för tre skott på mål.

I AHL har Rosén svarat för tolv poäng (5+7) på sina åtta första matcher med Rochester, bäst av samtliga svenskar i ligan.

Buffalo Sabres vann matchen med 4–3 efter en straffläggning där backen Bowen Byram blev matchvinnare.

Utöver Rosén var Rasmus Dahlin den enda andra svensken på isen. Han var poänglös och lyckades inte konvertera sin straff till ett mål i straffläggningen. I Washington saknas Rasmus Sandin med skada. Han har inte spelat sedan 22 oktober och har nu missat sex raka matcher.

Efter en tung start på säsongen har Buffalo Sabres sakta men säkert fått lite rätsida på spelet. I skrivande stund är laget en poäng efter Boston Bruins som har den sista wild card-platsen i Eastern Conference.

Buffalo–Washington 4–3 (3–2, 0–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (1.07) Dylan Strome (Ryan Leonard), 0–2 (2.17) Aljaksej Protas (Connor McMichael, Tom Wilson), 1–2 (2.30) Tage Thompson (Jason Zucker, Jordan Greenway), 2–2 (10.02) Alex Tuch (Josh Doan, Owen Power), 3–2 (18.49) Isak Rosén (Jack Quinn, Conor Timmins).

Andra perioden: 3–3 (39.17) Sonny Milano (Matt Roy, Martin Fehervary).

Straffar: 4–3 Bowen Byram.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects