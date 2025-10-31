André Burakovsky stod för en kandidat till årets mål i NHL.

Han drog nämligen pucken mellan sina ben och sprätte upp den i nätet bakom Connor Hellebuyck.

André Burakovsky chockade alla med drömmålet. Foto: John Woods/The Canadian Press/Alamy

I nattens match mellan Winnipeg Jets och Chicago Blackhawks chockade André Burakovsky alla med sitt mål i tredje perioden.

Med bara fem minuter kvar att spela stod Burakovsky för en delikatess. Connor Bedard spelar in pucken till ”Lill-Burra” framför Winnipegs mål. Burakovsky tar sedan emot pucken och i en och samma rörelse drar han den mellan sina egna ben för att sedan sprätta upp den i nätet bakom Connor Hellebuyck. Det som gör målet än mer imponerande är att han inte bara drar pucken genom sina ben, utan skottet går sedan även mellan benen på Winnipeg-backen på vägen in i målet.

André Burakovsky om drömmålet: ”Var på instinkt”

André Burakovsky har hyllats i Nordamerika efter fullträffen och målet lyfts nu fram som en kandidat till ”årets mål” i NHL.

– Det var bara på instinkt. Jag försökte få iväg ett skott hur jag än kunde, och det vad bara vad som hände. Det var inget som jag tänkte på att göra utan det bara hände, som sagt var det bara instinkter. Det var ett snyggt mål, men i slutändan förlorade vi ändå matchen. Det är vad som är viktigast, det hade varit bättre om vi hade vunnit matchen i stället, säger Burakovsky om fullträffen.

Trots André Burakovskys hockeygodis blev det alltså ändå förlust för Chicago Blackhawks. Winnipeg Jets vann nämligen hemmamatchen med 6-3 sedan lagets toppspelare klivit fram och visat att de är snäppet vassare än Chicago. Svenske Gustav Nyquist noterades för en assist i vinsten. Matchen innebar också att Jonathan Toews ställdes mot Chicago Blackhawks för första gången i sin NHL-karriär. Chicago-ikonen stod sedan också för en assist i Winnipegs seger.

Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks 6–3 (2-1,2-0,2-2)

Winnipeg: Gabriel Vilardi 2 (4), Vladislav Namestnikov (5), Mark Scheifele (9), Josh Morrissey (1), Kyle Connor (6).

Chicago: Teuvo Teräväinen (2), Alex Vlasic (1), André Burakovsky (3).

