TV: Häng med bakom kulisserna på NHL-draften

BUFFALO (HOCKEYSVERIGE.SE)

Årets NHL-draft tog plats i Buffalo. Det är långtifrån den lyx och flärd som tidigare värdstäder, som Los Angeles, Nashville och Vegas, har. Samtidigt är det ett häftigt spektakel, med världskändisar som Justin Bieber på plats.

Det är röda mattan och det är pompa och det är ståt.

Jag själv var på plats på årets draft, och tar här med er bakom kulisserna i hur en draftdag kan se ut. Det blev mycket jobb (och mat) den där fredagen. Från 08 till 02.30 var det i princip non stop med intervjuer, prisutdelningar, måltider och annat jobb.

Det började med att träffa en förväntansfull Malte Gustafsson efter frukost innan jag fick äran att dela ut EP Award till Ivar Stenberg med hjälp av hans två bröder, Otto och Knut. En gigantisk italiensk lunch med mina italienska kollegor senare hann jag med en kort nap innan taxin till arenan...

... där mer mat väntade.

Svenskt rekord i första rundan

Sedan var det bara att bevittna hur alla förväntansfulla ungtuppar strömmade in till sina soffor.

Med tanke på att Ivar gick så pass tidigt blev det också bara att bevittna två val från själva golvet av arenan. Resten av tiden spenderades i ett trångt rum där spelarna en efter en rullade in för intervjuer. Vi fick också sju svenska förstarundor (tangerat rekord), varav sex var på plats.

Det gjorde att det blev en intensiv och intervjutät avslutningen på kvällen som förvandlades till natt innan lugnet la sig över Buffalo.

Se hela dagen i spelaren ovan!

