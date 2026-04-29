Tung smäll efter succén – svensken blir borta ett tag

Noah Östlund, 22, gjorde sin Stanley Cup-debut i fredags.

Då gjorde han två poäng varav ett mål i segern mot Boston.

Nu står det klart att han missar ett gäng kommande matcher.

Noah Östlund fick göra sin Stanley Cup-debut i match tre mot Boston Bruins. Då gjorde han ett mål och en assist i en tät match som slutade 3–1 till Buffalo Sabres. Tyvärr skadade sig forwarden senare i match fem mellan Buffalo Sabres och Boston Bruins (förlust 1–2).

Nu bekräftar Lindy Ruff, succélagets tränare, att Noah Östlund kommer att bli borta ett tag. Det mesta pekar mot att första slutspelsrundan (som står 3–2 i matcher för Sabres) är över för Östlunds del.

”Han kommer missa en tids hockey”, skriver klubben i ett uttalande.

Noah Östlund har med de tre slutspelsmatcherna inräknade gjort 63 matcher i NHL denna säsongen och har på riktigt slagit sig in i Buffalo. Detta i ett lag som gjort succé och tagit sig till slutspel för första gången på 15 år efter en imponerande grundserie.