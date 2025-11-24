Trots storformen – svensken skickas till AHL

Isak Rosén har visat storform i NHL och producerat sju poäng på tio matcher.

Trots det skickas svensken ned till AHL-laget Rochester av Buffalo.

Isak Rosén skickas till AHL trots leveransen i NHL.

Foto: Bildbyrån

Isak Rosén har satt ett avtryck i Buffalo Sabres under de senaste veckorna sedan han kallades upp till NHL från AHL-laget Rochester i början på november. Sedan han kallades upp har svensken stått för sju poäng på tio matcher, vilket är tredje bäst av samtliga spelare i Sabres under den perioden där bara Tage Thompson (tolv poäng) och Alex Tuch (tio poäng) varit bättre.

Trots det skickas nu svensken ned till AHL.

Under söndagskvällen, svensk tid, meddelade Sabres att Rosén skickas tillbaka till Rochester. Beslutet fattades för att ge plats åt comebackande Zach Benson, som hade missat tio matcher i rad inför gårdagskvällens 4–1-seger mot Carolina.

Innan han kallades upp till NHL vid månadsskiftet gjorde Rosén succé i AHL, där han stod för tolv poäng (5+7) på åtta matcher för Rochester. Den tidigare Leksandstalangen har varit en produktiv spelare i AHL sedan flytten från dalalaget 2022 och stod förra säsongen för 55 poäng på 61 matcher, vilket gjorde honom till poängbäste svensk i farmarligan förra säsongen.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects