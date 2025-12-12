Oliver Ekman-Larsson slåss om en plats i den svenska OS-truppen.

I nattens 2–3-förlust mot San Jose åkte Toronto-backen på ett bakslag.

34-åringen skadade sig och kunde inte ta sig av isen på egen hand.

– Det är tufft att se en av våra bästa backar skada sig, säger lagkamraten William Nylander.

Oliver Ekman-Larsson utgick skadad i natt.

Foto: TSN/X (Skärmdump)

Det var i upptakten av den tredje perioden mellan Toronto Maple Leafs och San Jose Sharks som olyckan var framme för den OS-aktuelle svenskbacken Oliver Ekman-Larsson.

I samband med en situation intill sargen fastnade ”OEL” i isen och såg ut att ådra sig en skada på underkroppen. Han kunde därefter inte ta sig av isen själv, utan behövde hjälp från lagkamrater och lagläkare för att lämna isen och ta sig in i omklädningsrummet.

– Han kommer kollas imorgon igen och då vet vi mer hur länge han blir borta, säger Toronts tränare Craig Berube till NHL.com.

Snittar närmare 21 minuters istid per match

Ekman-Larsson har haft en stor roll på Torontos blålinje den här säsongen och loggat närmare 21 minuters istid i snitt på de 30 matcher han spelat denna säsong.

På dessa matcher har han noterats för 20 poäng (4+16) och är således den fjärde poängbästa svenskbacken i NHL denna säsong.

– Han har spelat otroligt bra för oss den här säsongen. Det är såklart tufft att se en av våra bästa backar skada sig, säger lagkamraten William Nylander.

Oliver Ekman-Larsson leaves the ice with some assistance after this play pic.twitter.com/6f7osCsWet — Sportsnet (@Sportsnet) December 12, 2025

Första trepoängsmatchen på tre år för Alexander Wennberg

Toronto förlorade nattens match med 2–3 efter övertid sedan Alexander Wennberg stått för det matchvinnande målet i förlängningen. Wennberg fanns även med i förarbetet till både John Klingbergs kvittering med mindre än en och en halv minut kvar att spela av den tredje perioden, samt Dmitrij Orlovs 1–2-reducering i den andra perioden.

För Wennberg var detta hans första trepoängsmatch i NHL på över tre år. Han har nu stått för totalt 18 poäng (7+11) på 32 matcher för San Jose denna säsong.

John Klingberg stod för två poäng (1+1) i matchen, medan William Eklund noterades för en assist. I Toronto stod William Nylander för passningspoäng på bägge lagets mål.

Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 2–3 e. sd

Toronto: Dakota Joshua (5), Auston Matthews (13).

San Jose: Dmitrij Orlov (1), John Klingberg (5), Alexander Wennberg (7).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.