Blake Coleman trejdas till Minnesota Wild av Calgary Flames. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Rutinen är på väg till "State of Hockey".

Minnesota Wild har trejdat till sig forwarden Blake Coleman och backen Olli Määttä från Calgary Flames.

I utbyte får Flames backen Jake Middleton, ett val i den andra rundan av NHL-draften 2029, ett tredjerundeval 2027 samt ett fjärderundeval 2028. Calgary behåller dessutom hälften av Colemans lönetaksträff på 4,9 miljoner dollar.

Coleman och Määttä ansluter till ett Wild-lag som är på stark frammarsch och försöker etablera sig som en av de främsta utmanarna i Western Conference. Klubben vann i våras sin första slutspelsserie sedan 2015 genom att besegra Dallas Stars innan man föll mot Presidents' Trophy-vinnaren Colorado Avalanche i den andra rundan.

Båda spelarna tar dessutom med sig gedigen mästarerfarenhet till Minnesota. Coleman var en nyckelspelare när Tampa Bay Lightning vann två raka Stanley Cup-titlar 2020 och 2021, medan Määttä blev Stanley Cup-mästare med Pittsburgh Penguins både 2016 och 2017.

Även om båda spelarna befinner sig på karriärens senare år kan Coleman ge Wild ett värdefullt djup i forwardsbesättningen. Han har gjort minst 30 poäng under samtliga av sina hela NHL-säsonger utom en. Den gångna säsongen svarade 34-åringen för 20 mål och 35 poäng på 69 matcher.

På totalt 693 grundseriematcher i NHL har Coleman noterats för 170 mål och 325 poäng. Han har dessutom producerat 31 poäng på 65 slutspelsmatcher.

Han går nu in på den sista säsongen av det sexårskontrakt han skrev med Calgary Flames i juli 2021.

Får sällskap av rutinerad landsman

Määttä blir tillsammans med Zach Bogosian en av de mest rutinerade backarna i Wilds försvar och väntas ta plats i samma del av backuppsättningen.

Finländaren avslutade säsongen 2025/26 i Calgary efter att ha trejdats dit från Utah Mammoth före trade deadline. Totalt spelade han 43 matcher och noterades för två mål och 13 assist, totalt 15 poäng.

Under sin NHL-karriär har Määttä spelat 804 grundseriematcher och producerat 44 mål och 210 poäng. I slutspelet har han dessutom stått för 27 poäng på 85 matcher.

Den 31-årige backen representerade även Finland vid vinter-OS tidigare i år och var med om att spela hem bronsmedaljen.

Määttä har ytterligare två år kvar på det treårskontrakt han skrev med Utah Mammoth i mars 2025. Avtalet har en lönetaksträff på 3,5 miljoner dollar per säsong.

Middleton lämnar efter klausuländring

En intressant detalj i affären är tidpunkten.

Jake Middleton hade en fullständig no-move-klausul under det första året av sin fyraåriga kontraktsförlängning. Den 1 juli övergick den till en modifierad no-trade-klausul, vilket innebar att han fick lämna in en lista med 15 lag han inte ville bli trejdad till.

Uppenbarligen fanns inte Calgary Flames med på den listan.

Middleton har fortfarande tre år kvar på sitt kontrakt med en genomsnittlig årslön på 4,35 miljoner dollar, som löper till och med säsongen 2028/29.

Den 33-årige backens spel har dock gått tillbaka något under de senaste åren. Den gångna säsongen noterades han för två mål och 14 assist, totalt 16 poäng, på 75 matcher – hans lägsta poängnotering på tre säsonger. Han avslutade grundserien med ett plus/minus på +2 och snittade 17.30 i istid per match.

I Wilds elva slutspelsmatcher svarade Middleton för en assist och var -2.

Totalt har Calgary-födde Middleton spelat 381 NHL-matcher i grundserien och producerat 24 mål och 94 poäng. På 29 slutspelsmatcher har han stått för sex assist.