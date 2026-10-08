Tränaren bekräftar: Svenske talangen petas

Theo Lindstein.

Foto: Julio Cortez/AP/Alamy

Theo Lindstein spelade till sig en plats i St. Louis Blues under träningslägret och har under säsongsupptakten snittat strax under 15 minuters istid per match.

När Blues i natt ställs mot San Jose Sharks kommer svensken emellertid att petas ur laget. I stället kommer Justin Barron, som Blues plockade upp på waivers i slutet av september, att kliva in i laget. Det bekräftar tränaren Jim Montgomery.

– Vi behöver få in fler spelare. Det här är inte en reflektion över Lindsteins spel. Jag tycker visserligen att han behöver sätta större avtryck i matcherna, men vi ger Barron chansen att spela en match, säger Montgomery till The Hockey News .

NHL-debuterade förra säsongen

21-åringen fick göra sin NHL-debut redan förra säsongen, då han kallades upp i sluttampen av grundserien och spelade totalt 17 matcher i NHL. På dessa matcher noterades han för två mål och två assist. Denna säsong har Lindstein inlett med att producera en poäng, en assist i storförlusten mot Colorado, på tre matcher.

Innan flytten till Nordamerika spelade Lindstein i Brynäs , där han hann samla på sig 88 matcher i SHL samt 49 matcher i Hockeyallsvenskan för Gävlelaget.