Trejdas bort efter endast 29 matcher

I somras blev han ivägskickad av Dallas Stars. Nu får Mason Marchment byta till Columbus Blue Jackets efter endast 29 matcher i Seattle Kraken.

– Mason är en spelare jag känner väldigt väl, säger Columbus GM Don Waddell.

Mason Marchment i Seattle. Foto: Bildbyrån/Steven Bisig.

Det blir en ny NHL-omgivning för Mason Marchment efter några fåtal månader i Seattle Kraken.

Under fredagen meddelar organisationen att man trejdat bort den 30-årige forwarden till Columbus Blue Jackets efter att han endast gjort 29 matcher i tröjan. Detta efter sommarens trejd från Dallas Stars.

– Mason är en spelare jag känner väldigt väl, och jag tror att han kommer att bidra mycket till vårt lag. Han är en fysisk, och är en tuff tävlingsspelare med bevisad offensiv förmåga. V är väldigt glada över att ha honom med i Blue Jackets, säger GM Don Waddell.

Marchment är inne på sista året på sitt kontrakt med ett värde på 4,5 miljoner dollar per säsong. Ett avtal han skrev på med Dallas 2022.

Seattle får draftval i andra rundan 2027 och fjärde rundan 2026.

Source: Mason Marchment @ Elite Prospects

Danault återvänder till Montréal

På annat håll blev även kanadensiske VM-forwarden Phillip Danault ivägskickad av LA Kings under fredagen. För hans del blir det en trejd till Montréal Canadiens efter drygt fyra säsonger i klubben. Detta när poängen inte trillat in i samma takt som de gjort under föregående år.

Danault har tidiagre gjort 360 matcher för Montréal och gör därmed återkomst med motsatt flytt, jämfört med den han gjorde 2021.

Kings får tillbaka ett val i andra rundan av NHL-draften 2026.

Source: Phillip Danault @ Elite Prospects