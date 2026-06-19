Toronto på jakt efter Tampas stjärnback

Toronto jagar Darren Raddysh. Foto: Bildbyrån

Torontos John Chayka ser ut att göra sitt första stora drag som ny general manager. Enligt uppgifter från Sportsnet jobbar Toronto nu på en sign-and-trade för Tampa Bay Lightnings stjärnback Darren Raddysh.

Den 30-årige backen är lite av en late blommar och hade en genombrottssäong i år med 22 mål och 48 assist, och snittade närmare 23 minuter i istid. Raddysh, som är född i Toronto, blir unrestricted free agent den 1 juli och nu vill alltså Toronto få till ett nytt kontrakt för att sedan kunna trejda till sig backen.

Darren Raddysh anslöt till Tampa som free agent sommaren 2021. Totalt har han gjort 35 mål och 108 assist på sina 249 matcher för Lightning.