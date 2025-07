Uppges jaga Erik Karlsson: ”Mer än bara hörsägen”

Blir Erik Karlsson trejdad av Pittsburgh Penguins i sommar? Bara om stjärnbacken själv vill eftersom han sitter på en no movement-klausul. Intresset för den svenska veteranbacken uppges i alla fall vara stort, med Toronto Maple Leafs i täten, skriver Jimmy Murphy på RG.org.

– Det är mer än bara hörsägen när det kommer till Leafs och Erik Karlsson just nu, säger en källa till sajten.

Toronto Maple Leafs uppges visa intresse för Erik Karlsson. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

Den 1 juli betalade Pittsburgh Penguins ut en bonus på fem miljoner dollar till Erik Karlsson. Det innebär att backens en gång så svulstiga kontrakt nu ”bara” kostar fyra miljoner dollar säsongen 2025/26 och sedan ytterligare 7,5 miljoner under det sista kontraktsåret 2026/27.

I podcasten 32 Thoughts uppgav Elliotte Friedman tidigare i veckan att han tror att bonusutbetalningen gör att fler klubbar kommer att överväga att gå efter Karlsson. Ska man tro Jimmy Murphy på sajten RG.org är så fallet. Han rapporterar att flera klubbar visar intresse för 35-åringen.

Inte minst Toronto Maple Leafs.

Enligt en källa är det ”mer än bara hörsägen” när det gäller Leafs intresse för svensken. Och att Penguins general manager Kyle Dubas inte skulle ha något emot att göra affärer med Leafs, trots hans lite kyliga avsked från Toronto för två år sedan.

– Det kommer troligen att behållas lön, men tanken att det skulle finnas någon slags dålig stämning mellan Dubas och Leafs som skulle hindra något sådant här är galet. Det här är business, och om båda lagen är tillräckligt intresserade och lyckas lösa lönetaket och pengarna, då är det det enda som spelar roll, säger källan.

Erik Karlsson har kopplats samman med Toronto Maple Leafs tidigare

Toronto har även tidigare kopplats ihop med Karlsson när han funnits på marknaden – då när Dubas var laget general manager – men det var först efter succésäsongen 2022/23, då Karlsson vann Norris Trophy, som Penguins lyckades värva honom från San Jose Sharks.

Toronto Maple Leafs general manager Brad Treliving har tidigare aviserat att han i första hand är intresserad av att förstärka laget med en forward efter tappet av Mitch Marner till Vegas Golden Knights. En spelare som länkats samman med Leafs är lagkaptenen Auston Matthews gamle lagkompisen från juniortiden, Jack Roslovic, som är free agent efter en säsong med Carolina Hurricanes.

Men det saknas ett powerplay-alternativ på Leafs blålinje – man spelade ofta med fem forwards i första PP-uppställningen förra säsongen – och Karlsson skulle passa in där.

Även New Jersey Devils offensivglade back Dougie Hamilton, 32, har nämnts som ett alternativ för Leafs då hans no movement-klausul förvandlats till en modifierad no trade-klausul där han kan välja ut tio lag klubben kan skeppa honom till. Han sitter på en lönetaksträff på nio miljoner dollar till och med säsongen 2027/28, men kan göras tillgänglig för att bereda mer plats åt yngre backar som Luke Hughes, Simon Nemec och Seamus Casey i Devils.

Noterbart är dock att Leafs bara har runt fem miljoner dollar i lönetaksutrymme och skulle behöva flytta på andra spelare för att skapa utrymme för en spelare av Karlsson eller Hamiltons kaliber.

Dallas Stars och Detroit Red Wings också intresserade

Toronto är inte den enda klubben som kikar på Erik Karlsson, uppger RG.org. Jimmy Murphy nämner även Dallas Stars och Detroit Red Wings som lag med intresse av svensken. Detsamma ska till viss grad även gälla Anaheim Ducks och Utah Mammoth. Detroit har även pekats ut som ett av lagen som ska ha visat intresse för Karlssons landsman och lagkamrat Rickard Rakell, som också nämns i trejdrykten.

Erik Karlsson har total makt över sitt eget öde då han har en fullständig no movement-klausul och måste godkänna en trejd, precis som han gjorde när Penguins värvade honom från San Jose 2023. Hans lönetaksträff ligger på 11,5 miljoner dollar, men för Penguins räknas tio miljoner mot lönetaket eftersom San Jose fick behålla 13 procent av lönen i samband med trejden.

Karlsson kommer från en säsong där han svarade för elva mål och 53 poäng på 82 matcher för Penguins.

