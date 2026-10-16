Gavin McKenna bänkades i natt av Toronto.

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Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.



I en kaotisk torsdagsmatch mellan Toronto Maple Leafs och Buffalo Sabres var en av de mest intressanta händelserna vad som faktiskt hände med Gavin Mckenna.

Under den första halvan av matchen var det en helt vanlig kväll för den unge ytterforwarden. När halva den andra perioden närmade sig hade han loggat nio byten och 6:36 i istid. Men sedan tog det plötsligt slut. Vid ställningen 2–2 klev McKenna aldrig ut på isen igen – varken under resten av den andra perioden, i hela den tredje perioden eller under förlängningen.

Gavin McKenna bänkades av Toronto

Så vad var problemet? Var McKenna skadad? Eller var det något i hans spel den kvällen som fick Leafs huvudtränare Jim Hiller att bänka rookiestedet i hopp om att ge honom en läxa?

– Det var mitt beslut, sade Hiller till media efter matchen.

– Det blev en lång sekvens där han blev sittande under utvisningarna. När jag väl hade bänkat honom så länge borde jag förmodligen ha släppt ut honom i den tredje perioden.

Utvisningarna det handlar om är en hooking-utvisning på Oliver Ekman Larsson efter 14:35 i den andra perioden, en hooking-utvisning på Morgan Rielly efter 18:07 samt en interference-utvisning på Zach Benson efter 18:33. McKenna ingår inte i Leafs boxplay-enhet och klev därför aldrig ut under de sekvenserna, samtidigt som han generellt sett inte heller spelar 4 mot 4 eller 3 mot 3. Efter att ha kommit i kläm under alla dessa spelmoment valde Hiller uppenbarligen att inte spela honom under resten av matchen.

Ligger tvåa i rookieligan

Hillers motivering till bänkningen framstår helt klart som förvirrande, särskilt då det mest låter som ett eget misslyckande i coachningen på bänken. Det är dock också möjligt att det faktiskt fanns brister i McKennas spel den kvällen, och att Hiller tog på sig skulden utåt för att undvika att hänga ut sin rookie i media, för att istället ta upp saken internt.

Leafs lyckades göra två mål i den andra perioden efter att McKenna bänkats – båda signerade Kirill Martjenko, som därmed fullbordade sitt första hattrick i Leafs-tröjan. Sabres kom dock tillbaka i den tredje perioden och kvitterade till 4–4, för att sedan avgöra matchen i förlängningen genom Owen Power (från Mississauga, Ontario).

Trots bänkningen i sin åttonde NHL-match i karriären har McKenna haft en solid start på sin roopiesäsong med två mål och tre assist för totalt fem poäng. Förstavalet från draften 2026 ligger på delad andraplats i poängligan bland nykomlingarna den här säsongen.