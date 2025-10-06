Tom Willander inleder 2025/26-säsongen i AHL.

Vancouver Canucks skickar ner svenske 20-åringen, bara dagar innan NHL-premiären.

Tom Willander i Juniorkronorna och Vancouver Canucks. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld och AP Photo/John Froschauer.

Tidigt under försäsongen stod Tom Willander för två assist i en 3–1-seger Calgary Flames. Detta efter att han till slut kommit överens med Vancouver Canucks om ett rookiekontrakt, samtidigt som det spreds rykten om att en fortsättning på college, eller flytt hem till Sverige, varit aktuellt.



– Vi är glada att det är klart. Tom kan uppfylla sin dröm att spela för Vancouver, och kommer kämpa för att slå sig in i laget, sade agenten Todd Diamond i ett uttalande efter avtalet med en lönetaksträff på 800 000 dollar stod färdigt.



Under söndagskvällen meddelar nu Canucks att den 20-årige backen får inleda 2025/26 i AHL.

Debuterade i Tre Kronor

Tillsammans med Victor Mancini blir Willander nedskickad till Abbotsford Canucks i en av de sista gallringarna inför NHL-premiären. Kvar i Vancouver finns därmed Elias Pettersson, Jonathan Lekkerimäki, Linus Karlsson, Nils Höglander (skadad), Marcus Pettersson och Elias Pettersson (backen).



Willander stod för en fin fjolårssäsong i Boston University och NCAA, och fick i april chansen att debutera i Tre Kronor.



Vancouver Canucks valde Willander som nummer elva i NHL-draften 2023. Deras premiär spelas natten till 10 oktober mot Calgary Flames.

