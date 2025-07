Efter förstärkningarna – svensken kan trejdas igen

San Jose Sharks har adderat tre nya backar på kort tid. Då ska Timothy Liljegren vara tillgänglig för trejd – mindre än ett år efter att han kom till klubben, rapporterar The Fourth Period.

Timothy Liljegren riskerar att få lämna San Jose Sharks efter den senaste tidens backvärvningar. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

San Jose Sharks general manager Mike Grier har jobbat hårt på att göra sin blålinje mer rutinerad och slagkraftig sedan free agent-fönstret öppnades i tisdags. På kort tid har han värvat tre nya backar – John Klingberg och Dmitrij Orlov som free agents och Nick Leddy via waivers.

Den aggressiva taktiken har skapat ett överflöd av försvarare i klubben. Just nu har man åtta NHL-backar på kontrakt samtidigt som de flesta förväntar sig att löftet Sam Dickinson, vald som elfte spelare i NHL-draften i fjol, ska få chansen att spela i NHL till hösten.

Med andra ord är det naturligt för Grier att göra någon eller några backar tillgängliga på trejdmarknaden.

Enligt David Pagnotta på The Fourth Period ska svenske Timothy Liljegren vara en av dessa. 26-åringen kom till Sharks så sent som i slutet av oktober i fjol sedan han hamnat utanför laguppställningen i Toronto Maple Leafs. Med en säsong kvar på ett kontrakt värt tre miljoner dollar per säsong kan han få flytta på sig igen.

San Jose Sharks intresserade av Bowen Byram

Liljegren, som gjorde 17 poäng (6+11) på 67 matcher med Sharks i fjol, är emellertid inte den enda backen som nämns i trejdrykten. Pagnotta skriver att både Henry Thrun och Mario Ferraro är andra namn som kan finns tillgängliga för andra klubbar om intresse skulle finnas.

Trots att han alltså redan lagt en hel del krut på sin backsida ska Mike Grier ha ännu en back i sikte. Sharks uppges nämligen vara en av klubbarna som följer utvecklingen kring Bowen Byram i Buffalo Sabres. Den Stanley Cup-meriterade backen ryktas vara på väg bort och det finns en lång rad av intressenter där San Jose och St. Louis Blues nämns som de mest aggressiva. Los Angeles Kings och Calgary Flames ska också ha varit där och nosat.

Byram kommer från en säsong där han gjorde sju mål och 38 poäng på 82 matcher för Sabres. Nu har hans kontrakt löpt ut och kanadensaren uppges ha svårt att komma överens med klubben om ett nytt avtal.

