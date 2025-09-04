Efter tio säsonger i NHL väljer den förre Örebro-stjärnan Derek Ryan att tacka för sig.

38-åringen bekräftar nu att hockeykarriären är över.

Derek Ryan lägger skridskorna på hyllan. Foto: Bildbyrån

Säsongen 2014/15 värvade Örebro en amerikansk center vid namn Derek Ryan som öst in poäng i den österrikiska ligan EBEL. Ryan blev en stor succé i Örebro och vann SHL:s poängliga efter att ha gjort 60 poäng på 55 matcher. Han utsågs därmed till ligans bästa forward samt tog emot Guldhjälmen som SHL:s MVP.

Efter den stora succén i Örebro fick Derek Ryan chansen i NHL och skrev på för Carolina Hurricanes. Där spelade han fram till 2018 innan han gick till Calgary Flames. 2021 bytte Ryan sedan klubb igen och gick till Edmonton Oilers. Under åren i NHL har han varit en nyttig och uppskattad breddspelare. Men i somras stod det klart att han lämnar Edmonton Oilers efter fyra säsonger i klubben.

Derek Ryan avslutar hockeykarriären

I radioprogrammet ”Oilers NOW with Bob Stauffer” får Derek Ryan frågan om han kommer fortsätta spela hockey eller vad som väntar honom framöver. Då bekräftar Ryan att han lägger skridskorna på hyllan.

– Jag avslutar karriären. Jag och familjen har flyttat hem till Spokane (Washington, USA) och barnen har börjat en ny skola här. Under sommaren har jag aldrig riktigt letat efter något nytt. Jag har haft alternativ i Europa om jag hade velat och jag kanske hade fått något i en annan NHL-klubb, svarar Ryan och fortsätter:

– Men om jag inte skulle få något nytt här i Edmonton ville jag inte flytta familjen och allt sådant igen nu när barnen har blivit lite äldre. Jag är nästan 40 år nu också och det är skönt att kunna vara hemma och varva ner här i Spokane lite.

Derek Ryan gick odraftad som ung och spelade sedan flera säsonger i den kanadensiska collegeligan. Han flyttade till Europa 2011 och skrev först på för Fehérvár AV19 i Ungern och spelade även för Villacher SV innan han hamnade i Örebro 2014. Under tiden i NHL kom Ryan att spela 606 matcher för Carolina Hurricanes, Calgary Flames och Edmonton Oilers. Han var med och spelade VM med USA både 2018 och 2019.

Source: Derek Ryan @ Elite Prospects