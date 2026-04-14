Carolina Hurricanes har tidigare under dagen kallat upp Felix Unger Sörum som kan förbereda sig för sin NHL-debut.

Nu står det klart att även Joel Nyström får chansen på nytt i NHL.

Joel Nyström. Foto: Bildbyrån

Joel Nyströms tid i Färjestad tog slut i somras. Sedan var det dags att ta det stora steget ut i Nordamerika. Först förlängde han förra säsongen med att avsluta i AHL för Chicago Wolves. Men under denna säsongen har han följaktligen fått chansen i NHL på riktigt. Nyström fick göra sitt första NHL-mål och har samlat ihop totalt nio poäng på 37 matcher.

Nu kommer 23-åringen dock från en längre period i AHL på flera månader, och därför lär dagens besked vara välkommet. Precis som Felix Unger Sörum flyttas han upp till NHL-laget på tisdagen. Carolina Hurricanes ställs mot New York Islanders, i en match där Victor Eklund också väntas göra debut liksom Unger Sörum.

På 221 matcher i SHL för Färjestad gjorde backen 25 mål och totalt 86 poäng.

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects