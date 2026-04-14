Prenumerera

Logga in

Tidigare FBK-stjärnan får ny chans i NHL – inför slutspelet

Author image
Konrad Grönlund
Redaktör och reporter

Följ HockeySverige på

Google news

Carolina Hurricanes har tidigare under dagen kallat upp Felix Unger Sörum som kan förbereda sig för sin NHL-debut.
Nu står det klart att även Joel Nyström får chansen på nytt i NHL.

Joel Nyström. Foto: Bildbyrån

Joel Nyströms tid i Färjestad tog slut i somras. Sedan var det dags att ta det stora steget ut i Nordamerika. Först förlängde han förra säsongen med att avsluta i AHL för Chicago Wolves. Men under denna säsongen har han följaktligen fått chansen i NHL på riktigt. Nyström fick göra sitt första NHL-mål och har samlat ihop totalt nio poäng på 37 matcher.

Nu kommer 23-åringen dock från en längre period i AHL på flera månader, och därför lär dagens besked vara välkommet. Precis som Felix Unger Sörum flyttas han upp till NHL-laget på tisdagen. Carolina Hurricanes ställs mot New York Islanders, i en match där Victor Eklund också väntas göra debut liksom Unger Sörum.

På 221 matcher i SHL för Färjestad gjorde backen 25 mål och totalt 86 poäng.

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen