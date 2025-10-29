Thomas Harley och Dallas Stars är överens. Under natten förlängde 4 Nations-backen sitt avtal med klubben – och han får en rejäl löneökning. Det nya åttaårskontraktet är värt närmare 800 miljoner kronor.

Thomas Harley blir kvar i Dallas Stars. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

I skuggan av Miro Heiskanen har Thomas Harley växt fram som en nyckelback för Dallas Stars. Det förstärktes av hans succéartade intåg för Kanada i 4 Nations Face-Off i februari, där han kom in som reserv och gjorde en stark turnering.

Nu får han också betalt som den toppback han har utvecklats till.

Natten mot onsdagen meddelade nämligen Dallas Stars general manager Jim Nill att de kommit överens med Harley om ett nytt åttaårskontrakt. Avtalet som startar från och med nästa säsong har en lönetaksträff på 10,587,500 dollar, cirka 100 miljoner kronor per säsong, och är totalt värt 84,7 miljoner dollar, alltså nästa 800 miljoner kronor.

Det innebär mer än en dubblering av hans nuvarande lön. Det tvååriga brokontrakt han undertecknade i september förra året var värt åtta miljoner dollar och har en lönetaksträff på fyra miljoner.

Thomas Harley väntas tjäna 13 miljoner dollar nästa säsong

Det nya kontraktet, som löper till och med säsongen 2033/34, löper ut när kanadensaren är 32 år gammal. Enligt Darren Dreger på TSN är det ett avtal som ger mycket pengar i de inledande kontraktsåren. Kommande säsong förväntas 24-åringen tjäna 13 miljoner dollar. Det nya avtalet gör honom, i skrivande stund, till Dallas näst bäst betalde spelare kommande säsong. Bara Mikko Rantanen har en högre lönetaksträff (tolv miljoner dollar) av de spelare som laget har kontrakterade över nästa säsong.

Thomas Harley draftades av Dallas Stars i första rundan som 18:e spelare 2019. Han debuterade för Stars i slutspelet 2020 och har efter några tidiga sejourer i AHL gjort 207 NHL-matcher och totalt 111 poäng för klubben.

I fjol satte han personbästa med 50 poäng (16+34) på 78 matcher och den här säsongen har han samlat ihop åtta poäng (1+7) på sina tio första framträdanden.

