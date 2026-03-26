Stjärnbacken bröt armen – mitt i slutspelsjakten

Ottawa Senators drabbas av ett tungt bakslag mitt i slutspelsjakten. Nyckelbacken Thomas Chabot missar resten av grundserien – och troligen även starten av ett eventuellt slutspel.

Efter att ha tvingats kliva av måndagens match mot New York Rangers efter en crosschecking mot armen från J.T. Miller står det nu klart att Thomas Chabot blir borta i fyra till åtta veckor. Backen har genomgått en operation för att reparera ett brutet ben i underarmen.

Beskedet innebär i praktiken att Chabot med största sannolikhet missar resten av grundserien. Skulle Ottawa ta sig till Stanley Cup-slutspelet ser laget också ut att få klara sig utan honom åtminstone under den första rundan.

Chabot, som spelat hela sin NHL-karriär i Kanadas huvudstad sedan han valdes som 15:e spelare totalt i NHL-draften 2015, har haft en stark säsong. På 55 matcher har han noterats för 31 poäng, ett plus/minus på +6 och en genomsnittlig istid på 22:34 per match.

Ljusglimten: Jake Sanderson på väg tillbaka

Samtidigt kom det något mer positiva nyheter för Senators-fansen. Enligt The Athletic-journalisten Julian McKenzie är stjärnbacken Jake Sanderson, OS-guldmedaljör med USA förra månaden, tillbaka på is och väntas ansluta till laget under den kommande bortaturnén i Florida.

Däremot blir både Dennis Gilbert och Lassi Thomson borta ytterligare en tid, vilket gör att skadeläget fortsatt är ansträngt.

Ottawa inledde säsongen trögt i jakten på att nå slutspel för andra året i rad, men har spelat upp sig rejält under de senaste månaderna. Laget är nu högst involverat i den täta kampen i Eastern Conference.

I nuläget innehar Senators den andra wildcard-platsen med 85 poäng, före New York Islanders – som också står på 85 poäng, men har spelat en match mer.

Trots skadeproblemen stod Ottawa nyligen för en stark seger mot Detroit Red Wings, en direkt konkurrent i slutspelsracet, och det utan både Chabot, Sanderson och flera andra nyckelspelare.

Nu väntar en ny viktig match hemma mot Pittsburgh Penguins under natten – där Senators försöker fortsätta trots motgångarna och hålla liv i sin slutspelsdröm.

