Theo Lindstein kallas upp av St. Louis Blues.

Därmed väntas den tidigare Brynästalangen göra NHL-debut snart.

Theo Lindstein närmar sig NHL-debut för St. Louis Blues. Foto: Jonathan Tenca/CSM & Jens Carlsson/Bildbyrån (Montage)

St. Louis Blues trejdade bort flera spelare innan ”Trade Deadline” i fredags. Det innebär att det nu finns en hel del luckor i laguppställningen. Med tanke på att laget också är långt ifrån en slutspelsplats lär ett antal nya spelare få chansen i Blues den kommande tiden.

Nu står det också klart att två svenskar lyfts upp från farmarlaget Springfield Thunderbirds i AHL. Både backen Theo Lindstein och forwarden Otto Stenberg lyfts upp av St. Louis för NHL-spel framöver. För Lindstein är det första gången som han blir uppkallad av Blues.

Otto Stenberg and Theo Lindstein have been recalled from @ThunderbirdsAHL. #stlblues https://t.co/wUxVBjkkF9 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) March 9, 2026

Theo Lindstein lämnade Brynäs – nu får han NHL-debutera

Theo Lindstein är från Gävle och kom upp i Brynäs IF för ett antal år sedan. Han fick göra SHL-debut för Brynäs redan som 16-åring under säsongen 2021/22. Därefter var han ordinarie för Brynäs redan som 17-åring och följde med klubben ner till HockeyAllsvenskan där han var en nyckelback på vägen tillbaka till SHL. Förra säsongen var han också med på Brynäs resa till SM-final. Han tog sedan klivet över till Nordamerika inför årets säsong. Där har Lindstein dock stundtals haft en tuff rookiesäsong i AHL. Han står noterad för 14 poäng på 56 matcher – men har också hela –24 i plus/minus vilket är en av de sämsta noteringarna i farmarligan.

Lindstein draftades av St. Louis Blues som 29:e spelare i förstarundan av NHL-draften 2023. Nu ser han alltså också ut att göra NHL-debut för klubben. På meritlistan har han guld och ett silver med Småkronorna vid U18-VM 2022 och 2023. Han var även med och tog silver vid JVM i Göteborg 2023 där Lindstein gjorde succé och vann backarnas poängliga med åtta poäng på sju matcher på vägen till finalen. Han spelade även JVM förra året.

Otto Stenberg är, precis som Theo Lindstein, född 2005 och har samma meriter i juniorlandslagen. Han tog däremot klivet över till Nordamerika redan under fjolåret. Stenberg blev uppkallad till St. Louis Blues och fick göra NHL-debut i december. Där imponerade han sedan med åtta poäng på 18 matcher i ett svagt Blues-lag men blev nedskickad till AHL igen innan OS-uppehållet. Nu kallas 20-åringen upp och får en ny chans i världens bästa hockeyliga.

Source: Theo Lindstein @ Elite Prospects