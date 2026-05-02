Tvingar fram en avgörande – kan få tillbaka Hedman

Tampa Bay Lightning tvingar fram en sjunde och avgörande match. I den sjätte matchen mot Montréal Canadiens vann de med 1-0 – och nu kan de få svensk stjärnförstärkning till avgörandet.

Victor Hedman kan göra comeback inför sjunde och avgörande matchen.

Victor Hedman missade avslutningen av grundserien och har inte gjort en enda match mot Montréal heller. Frågorna har varit många kring den svenska stjärnan, och nu börjar läget ljusna lite också. Samtidigt som lagen nu har vunnit tre matcher vardera, där samtliga har varit med uddamålet, är veteranen nu på väg tillbaka.

Inför den sjätte matchen mot Montréal sa Jon Cooper, lagets huvudtränare, att ”Han kommer att vara ett alternativ väldigt snart.”

Något som alltså indikerar att kaptenen börjar närma sig spel igen. Det har bara blivit 33 matcher den här säsongen men Victor Hedman är så klart en stor ledare och en viktig ledare i gruppen.

Nu återstår det att se om stjärnan gör comeback i tid till match sju – eller om han får hoppas på att laget tar sig vidare till nästa runda.

Tampa Bay vann nattens match med 1-0 efter förlängning. Det var då Gage Goncalves som avgjorde nio minuter in i förlängningsspelet. Noterbart är att fyra av de sex matcherna har gått till övertid.