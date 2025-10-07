NHL-klubben straffas – efter kaosmatchen

Träningsmatchen mellan Tampa Bay Lightning och Florida Panthers spårade ur.

Då tilldöms Lightning böter, samtidigt som två spelare stängs av.

Även tränaren Jon Cooper får böter.

Jon Cooper och Tampa Bay Lightning straffas efter helgens kaosmatch mot Florida.

Foto: Alamy

Helgens träningsmatch mellan Tampa Bay Lightning och Florida Panthers spårade ur – rejält.



Inte mindre än 312 utvisningsminuter delades ut i matchen som Florida vann med 7–0, där totalt 13 matchstraff delades ut.



Nu väljer NHL att straffa Lightning, tränaren Jon Cooper samt ett par spelare.

Får 100 000 dollar i böter

Till att börja med tilldöms Lightning böter på 100 000 dollar, vilket motsvarar närmare 939 000 kronor, till följd av den urspårade matchen.



Lightning valde att kalla upp sex spelare från farmarlaget inför mötet med Panthers, däribland forwarden Scott Sabourin som fick matchstraff efter 19 sekunders istid i matchen. Sabourin stängs av i fyra matcher för sin smäll på Aaron Ekblad, vilket innebär att han kommer att gå miste om 16 145 dollar (drygt 150 000 kronor).



Även lagkamraten J.J. Moser stängs av för sina tackling på Jesper Boqvist, då han får två matchers avstängning och går miste om 35 156 dollar (drygt 330 000 kronor). Sedan tidigare har Tampa-spelarna Roman Schmidt och Gage Goncalves fått böter om 2 098 dollar (19 700 kronor) samt 3 125 dollar (29 350 kronor) för varsin crosschecking i matchen.

Även tränaren får böter

Det är inte heller bara spelarna som straffas efter kaosmatchen. Även Lightnings tränare Jon Cooper får 25 000 dollar (235 000 kronor) i böter i efterdyningarna av matchen.



Aaron Ekblad utgick skadad efter smällen från Sabourin i lördags, men kunde träna tillsammans med Panthers under gårdagen och väntas komma till spel i nattens premiärmatch mot Chicago Blackhawks.