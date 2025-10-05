274 utvisningsminuter i derbyöverkörningen (!)

274 (!) utvisningsminuter – och sex av sju mål i powerplay.

Niko Mikkola hann dessutom göra mål – efter sitt matchstraff

7–0-derbyt i Florida hade ALLT.

Tampa Bay Lightning och Florida Panthers slogs mycket och ofta i natt. Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Florida Panthers och Tampa Bay Lightning blev som vanligt helt galen. Utvisningsbåsen var fulla som häkten, när totalt 274 utvisningsminuter delades ut. Bland annat hamnade Pontus Holmberg, Växjö Lakers tidigare guldhjälte från 2021, i en sådan.

Pontus Holmberg var en av de få som klarade sig unden ett matchstraff i Tampa Bay, men nio minuters utvisningstid över den dryga timmen som matchen varade.

Totalt satt Tampa Bay-spelarna utvisade 144 minuter i en match som Florida föga förvånande vann med stora siffror – 7–0.

Knappt 500 utvisningsminuter – på två möten

I den tredje perioden kunde siffrorna blivit ännu värre för Tampa – då Niko Mikkola gjorde 8–0. Men problemet är att han hade fått ett matchstraff och inte fick spela – så målet dömdes bort.

Tre mål i första perioden, två mål i den andra perioden och ett i den sista. Bara ETT (!) mål i lika styrka, resten i powerplay. Även för ett par dagar sedan möttes lagen och då vann Florida med 5–2. I den matchen blev det också långt över 150 utvisningsminuter. Senare under söndagsmorgonen svensk tid hade utvisningsminuterna gått upp retroaktivt – och totalt över 498 minuters utvisningstid delades ut över två matcher