Mitt i en säsong som kunnat bli ännu ett triumftåg tvingas Jon Cooper kliva åt sidan. Sorgen efter hans fars bortgång kastar en skugga över både NHL-vardagen och minnena från ett OS som slutade i besvikelse. När Tampa Bay Lightning nu återupptar spelet gör de det utan sin ledare bakom båset – och med betydligt tyngre hjärtan än tabelläget antyder.

Jon Cooper tar timeout från NHL-laget Tampa Bay Lightning efter att hans far gått bort. Foto: REUTERS/Marton Monus

Tampa Bay Lightning kommer att vara utan sin huvudtränare Jon Cooper under de två första matcherna efter OS-uppehållet, då han för närvarande är borta från laget efter att hans far har gått bort.

Lightning möter Toronto Maple Leafs i natt, följt av en match mot Carolina Hurricanes natten därpå. Därefter spelar laget igen på lördag mot Buffalo Sabres, men i nuläget är det oklart om Cooper då har återvänt till laget.

Det finns ännu ingen officiell bekräftelse kring vem som tar över huvudansvaret under Coopers frånvaro, men det mesta talar för att assisterande tränaren Rob Zettler kliver in. Det var Zettler som ledde träningen på tisdagen och svarade på mediernas frågor efteråt.

Jon Cooper förlorade OS-finalen med Kanada

Beskedet om Coopers fars bortgång kommer kort efter ett tungt avslut på OS-turneringen för honom personligen. Cooper var förbundskapten för Kanadas herrlandslag i ishockey. Efter att ha vunnit samtliga tre gruppspelsmatcher utan större problem fick Kanada det betydligt tuffare i slutspelet. Laget hamnade i underläge både i kvartsfinalen mot Tjeckien och i semifinalen mot Finland – och förlorade till slut guldmatchen mot USA.

The Lightning announce Head Coach Jon Cooper will not be behind the #GoBolts bench tonight or tomorrow due to the passing of his father.



Thoughts go out to Coop and his family. — Benjamin Pierce (@BenjaminJReport) February 25, 2026

Detta är en svår period i vad som annars har varit en mycket stark säsong för Cooper. Trots en lång rad skador, där nyckelspelare som Victor Hedman, Ryan McDonagh och Brayden Point har saknats, har han lett Lightning till ett facit på 37–14–4. Det räcker till förstaplatsen i Atlantic Division och Eastern Conference samt en andraplats i hela ligan, bakom Colorado Avalanche.

Lagets överraskande framgångar den här säsongen har dessutom gjort Cooper till en av huvudkandidaterna till Jack Adams Award, priset till ligans bästa tränare. Trots att han är ligans längst sittande tränare – nu inne på sin 14:e säsong i Tampa Bay – och har vunnit två Stanley Cup-titlar samt en Presidents’ Trophy, har Cooper aldrig tilldelats priset och endast varit finalist vid två tillfällen.